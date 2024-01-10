調查：企業看景氣「穩中透堅」、產業缺工「內熱外溫」

年度最大轉職潮要來了！根據104人力銀行今（10）日公布的最新數據顯示，1月缺工101.6萬人，不僅連續11個月突破百萬大關，更是史上同期單月最高。各產業缺工呈現「內需熱、外銷溫」，企業看2024年景氣「穩中透堅」， 住宿餐飲業樂觀、營建業悲觀、科技製造持穩。

調查顯示，徵才量最大的前五大產業依序是住宿/餐飲服務業21.3萬人、批發/零售/傳直銷業16.4萬人、電子資訊/軟體/半導體業15萬人、一般製造業10.9萬人、建築營造及不動產業8.3萬人。

企業看景氣，29%企業認為「今年比去年好」，29.1%企業認為「今年比去年差」，看好看壞、旗鼓相當；認為「兩年相同」的企業比例則升高到41.9%。看好主因：全球景氣持續復甦(39%)、疫情對經濟衝擊降低(39%)、製造業庫存逐步消化(19.6%)。看壞主因：通膨飆升(49.2%)、全球景氣復甦不如預期(38.7%)、國內經濟成長不如預期(32.7%)。

至於各產業對景氣的看法，調查則顯示住宿餐飲業最樂觀，疫後民生消費商機大爆發可望延續；營建業則最悲觀，因去年底通過囤房稅2.0一連串打房政策買氣降溫，加上通膨飆升、原物料上漲，壓縮營建業獲利空間。

觀察最近三年的數據，104人力銀行指出，企業看2024年景氣「穩中透堅」，「淨」看好比例已優於2023年，但仍不如2022年。

104人力銀行徵才資料庫，1月份已有101.6萬個工作機會，創歷年同期的歷史新高。徵才人數與去年同期相比，醫療服保健及環境衛生業，受惠疫後健康意識抬頭、醫美風氣漸濃，加上低基期，年增幅18%最高；批發零售、住宿餐飲、旅遊休閒業，迎戰疫後消費熱度火紅，年增幅13~14%；電子資訊/軟體/半導體、一般製造業經歷去年庫存壓力，目前正逐漸復甦，年減4~8%。

104人力銀行2023年11月6日~11月20日進行《2024年景氣展望大調查》，網路訪問企業人資及用人主管，總計回收1,565份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.48%。