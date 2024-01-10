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攸泰科技搶攻航太商機 CES 推出最新衛星通訊解決方案

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
攸泰科技宣布將於美國消費性電子展(CES)推出最新衛星通訊解決方案。攸泰科技提供
攸泰科技宣布將於美國消費性電子展(CES)推出最新衛星通訊解決方案。攸泰科技提供

攸泰科技搶攻航太產業商機，今天在美國消費性電子展(CES)推出最新衛星通訊解決方案。攸泰科技推出衛星通訊解決方案由衛星閘道器、衛星訊號接收天線和網際網路電話VoIP組成，提供客戶可客製化、更具成本效益、縮短上線時程且符合美國ITAR國防認證等四大優勢的解決方案，真正滿足全球客戶最嚴苛的多元應用需求。

攸泰科技今天表示，考量到航太產業的長期發展潛力，參與年度全球重要盛事美國消費性電子展(CES 2024)，並宣布推出全新可客製化衛星通訊解決方案。

攸泰科技衛星產品總監楊秉叡表示，攸泰科技的目標是成為衛星通信地面移動設備最領先的品牌，並成為全球一級衛星運營商首選的移動終端合作夥伴。本次CES展覽，將推出最新衛星通訊解決方案，包含衛星地面移動通訊設備以及具備衛星通訊功能的堅固型平板與車用電腦，來滿足不同顧客需求。

攸泰科技專注於衛星通信、農業、物流、海事、交通與政府專案等重點產業，所提供的衛星通訊解決方案涵蓋以下四大優勢。

首先滿足獨特需求，作為提供ODM服務的公司，可以按需求客制化衛星通訊解決方案（衛星閘道器、衛星訊號接收天線和網際網路VoIP），以滿足客戶的獨特需求。

其次，更具成本效益，因為衛星通訊解決方案的核心研發已經完成，客戶只需針對自己的獨特需求進行客製化。此外，攸泰科技正在部署多種衛星通訊解決方案，因此大規模生產更具成本效益。

第三核心研發縮短時程，由於核心研發已經完成，攸泰科技的產品研發周期時間比競爭對手更快，確保客戶能在緊迫的期限內完成任務，以符合快速變化的市場需求。

第四符合嚴苛國防認證，所有解決方案均符合美國ITAR國防認證的條件，這對於與美國國防部開展業務至關重要。

美國 CES 航太

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