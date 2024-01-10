快訊

富上加富！沙國發現「世界級金礦帶」 總價值達1556兆元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中興電法人董事異動 郭慧娟辭任董事專任總座

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
中興電副董事長暨總經理郭慧娟。記者朱曼寧／攝影
中興電副董事長暨總經理郭慧娟。記者朱曼寧／攝影

中興電（1513）今（10）日公告，日日興科技股份有限公司董事代表異動，原代表人為中興電工副董事長兼總經理郭慧娟，辭任後，改由中興電工副總經理林慶忠擔任董事，郭慧娟回歸專任經理人角色。

中興電受惠台電強化電網韌性計畫、太陽能統包工程等，推升重電設備相關需求，在手訂單達343億元以上，去年本業營運表現亮眼，中興電指出，預期今年至少可爭取300億元訂單，包括台電發電廠開關廠新建統包工程161kv、345kv，3-1期離岸風力變電站統包工程、儲能場新建工程、台電配電變電所屋內化工程等。

台電

延伸閱讀

桃園五權國小通學廊道改善 張善政：兩年至少改善66校

中興電營收／訂單爆滿！2023年221億元 創歷史新高

小寒來襲！台電曝使用取暖物品「2要點」：避免低溫燙傷

颱風停電 台電搶修員工遭毆提告...已和解嘉檢不起訴

相關新聞

國科會計畫4年砸95億 盼提升國內高齡科技產值至3千億

台灣將於2025進入超高齡社會，除長照需求以外，高齡科技產業亦備受矚目。國科會今天舉辦「高齡科技產業行動計畫」啟動記者會...

春節期間如遇發薪日怎因應？勞動部呼籲：雇主提前發放工資

勞動部表示，今(2024)年農曆除夕(即2月9日)及春節(大年初一至初三，即2月10日至12日)是《勞動基準法》規定應放...

調查：企業看景氣「穩中透堅」、產業缺工「內熱外溫」

年度最大轉職潮要來了！根據104人力銀行今（10）日公布的最新數據顯示，1月缺工101.6萬人，不僅連續11個月突破百萬...

攸泰科技宣布 CES 推出最新衛星通訊解決方案

攸泰科技為強固型移動解決方案領導品牌，參與年度全球重要盛事-美國消費性電子展(CES 2024)並宣布推出全新可客製化衛...

攸泰科技搶攻航太商機 CES 推出最新衛星通訊解決方案

攸泰科技搶攻航太產業商機，今天在美國消費性電子展(CES)推出最新衛星通訊解決方案。攸泰科技推出衛星通訊解決方案由衛星閘...

中興電法人董事異動 郭慧娟辭任董事專任總座

中興電（1513）今（10）日公告，日日興科技股份有限公司董事代表異動，原代表人為中興電工副董事長兼總經理郭慧娟，辭任後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。