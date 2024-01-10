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中興電法人董事異動 郭慧娟辭任董事專任總座
中興電（1513）今（10）日公告，日日興科技股份有限公司董事代表異動，原代表人為中興電工副董事長兼總經理郭慧娟，辭任後，改由中興電工副總經理林慶忠擔任董事，郭慧娟回歸專任經理人角色。
中興電受惠台電強化電網韌性計畫、太陽能統包工程等，推升重電設備相關需求，在手訂單達343億元以上，去年本業營運表現亮眼，中興電指出，預期今年至少可爭取300億元訂單，包括台電發電廠開關廠新建統包工程161kv、345kv，3-1期離岸風力變電站統包工程、儲能場新建工程、台電配電變電所屋內化工程等。
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