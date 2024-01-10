大陸擬擴大中止早收優惠　經部：對建立互信貿易不利

大陸表示，正依據ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）相關條款和有關政策法規，研究進一步採取終止早收清單農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。經濟部次長曾文生表示，一直都很希望大陸與台灣可以在WTO（世界貿易組織）的架構下討論，片面的變更對於建立互相信賴的貿易機制是不利的。

曾文生說，面對關稅變更的議題，對產業來說，提早分散市場、就地供應以外，長期來說，必須找到自己的利基，提升品質，就紡織業者來說，跟隨品牌轉移，出口市場已經從大陸轉到東協國家，汽車零組件業者也都已就地供應、在地生產，因此可能的影響不至於太大。

曾文生也說，對於國內的產業，也會積極與可能受影響的產業做更多的聯繫與溝通，提供一切包含市場拓銷、產品品質的研發改善等必要的協助。