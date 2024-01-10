農產外銷 難補大陸市場缺口

中國大陸禁我多項農產品，至今僅部分少量恢復，農業部不斷宣傳，已轉移大陸市場到其他高端市場，但實際上外銷量極少，難以補足失去大陸市場的缺口。學者直言，沒有讓利、沒有綠燈區，最終仍要反求諸己，回歸正常貿易，美化數字並不能解決台灣農產品外銷的困境。

農業部屢提二○二一年農產品出口值五十六點七億美元，創歷史新高；並強調對陸出口的金額占比從二○一八年的百分之廿三點二，降到二○二二年的百分之十二點九。

不過中華經濟與金融協會副秘書長曾志超表示，二○二一年農產品外銷創新高，很大部分是對大陸出口成長百分之十點一、香港成長百分之廿點六，至於出口大陸農產品衰退，則是因中國大陸對我農產品的禁令導致。