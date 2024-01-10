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去年創最大降幅 對陸港出口衰退18.1%

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

財政部昨天公布出進口貿易概況，去年十二月出口值三九九點四億美元，創十六個月以來新高，年增率百分之十一點八，出口連續兩個月成長；但全年出口四三二四點八億美元，較前年衰退百分之九點八，其中對中國大陸及香港出口衰退百分之十八點一，創下一九八二年有統計以來最大降幅。

至於去年進口金額三五一九點二億美元，衰退百分之十七點八；出進口相抵後，出超八○五點六億美元，創歷史新高紀錄。

去年全年進口減幅大於出口減幅，使得全年對外貿易呈現大額出超。由於去年進口衰退幅度創十四年來最大，其中農工原料、資本設備進口衰退幅度均在兩成上下，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，產業庫存過高，廠商首先要降庫存，資本設備進口全年表現不理想，對照投資表現，去年狀況也不佳，但看好今年的資本設備進口狀況，會隨著庫存去化而慢慢好轉，投資也會回升。

財政部統計處長蔡美娜表示，去年第一、二季的出口衰退幅度為百分之十九點二、百分之十七，所幸科技產品新品鋪貨潮報到，第三季減幅急縮至百分之五點一，第四季則成長百分之三點四，顯示台灣出口已經走出低潮。

至於過去一年主要出口市場發生變化，對中國大陸及香港出口值一五二二點五億美元，衰退百分之十八點一，創史上最大衰退紀錄，但對美國出口七六二點四億美元、對歐洲出口四二二點九億美元均創新高，且是唯二年增率正成長的市場，年增率分別為百分之一點六及百分之二點九。

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