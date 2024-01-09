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兆豐銀進軍國營都更案 完成台電北儲都更案逾76億聯貸

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐銀行攜手冠德建設結合ESG永續融資響應，打造首宗國營事業都更案，並由董事長雷仲達、總經理胡光華共同出席簽約儀式。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行攜手冠德建設結合ESG永續融資響應，打造首宗國營事業都更案，並由董事長雷仲達、總經理胡光華共同出席簽約儀式。圖／兆豐銀行提供

兆豐銀行與冠德建設在9日完成「台電南港北部儲運中心舊址AR1都市更新案」76.52億元貸款簽約，對此兆豐銀指出，本案資金主要供冠德建設開發本都更案暨完工後回租商業設施所需，雙方共同規劃授信條件以連結綠建築、智慧建築及經第三方認證的用電、用水、溫室氣體排放減量等ESG永續指標，結合金融力量，為淨零轉型共盡心力。

本都更案基地位於台電北部儲運中心舊址，緊臨台北市忠孝東路六段，居東區門戶計畫銜接信義計畫區起點位置，且冠德集團以永續為核心，傳遞幸福生活價值、共築永續城市為己任，結合旗下冠德建設(2330)、根基營造(2546)及環球購物中心，打造結合住宅、商場、商辦等機能複合式城區生活場域，並保留大量綠地等開放空間，點亮南港產業廊帶，滿足民眾食、衣、住、行、工作等全方位需求，透過都更重建同時注入樂活生活型態與商業發展動能。

此外，本都更案預計取得臺灣「黃金級綠建築標章」、「黃金級智慧建築標章」，其中商辦另規劃取得美國「LEED黃金級標章」，兆豐銀行期許與冠德建設為公辦都更案樹立新標竿。

兆豐銀行統計，截至112年11月底，都更危老融資核貸累計額度逾千億元，另自110年訂定目標起，綠色與永續投融資金額大幅成長，截至112年11月底，累計逾7980億元。

兆豐銀行 公辦都更 商辦

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