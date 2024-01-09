冠德、兆豐完成台電北儲都更案76.5億聯貸案 2028年ESG住商大樓落成
冠德建設（2520）今（9）日與兆豐商銀簽訂南港「台電北儲都更案」76.52億元專案融資；冠德建設表示，該案預計今年底動工、2028年底完工，規劃興建兩棟地上22樓、地下4層的複合式大樓，打造融合住宅、商場、商辦等機能的公辦都更案。
位於台北市東區門戶、國內首宗由國營事業主辦公辦都更案的「台電南港北部儲運中心舊址AR1都市更新案」由冠德建設開發，今與兆豐銀行攜手完成76.52億元的ESG永續連結貸款簽約儀式，兆豐銀行董事長雷仲達、冠德建設董事長馬志綱親自出席。
這次「台電北儲都更案」76.52億元專案融資，雙方共同規劃授信條件以連結綠建築、智慧建築、經第三方認證用電、用水、溫室氣體排放減量等ESG永續指標，從建築導入永續，結合金融力量，共同為社會打造永續安心家園。
「台電南港北部儲運中心舊址AR1都市更新案」為國內首宗由國營事業主辦公開評選的公辦都更案，基地位於台電北部儲運中心舊址，緊臨台北市忠孝東路六段，居東區門戶計畫銜接信義計畫區起點位置，在2021年底由台電與冠德建設完成簽約、啟動開發。
冠德建設表示，「台電南港北部儲運中心舊址AR1都市更新案」預計今年底動工、2028年底完工，將打造為結合住宅、商場、商辦等機能複合式城區生活場域，預計興建為兩棟地上22層樓，地下4層之住商大樓，並保留大量綠地等開放空間，並藉由都更案同時注入樂活生活型態與商業發展動能，共創區域價值，目標成為台北市新地標。
此外，本開發案預計取得「黃金級綠建築標章」、「黃金級智慧建築標章」以及「耐震標章」，商辦另規劃再取得「LEED黃金級標章」，期許為公辦都更案樹立新標竿。
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