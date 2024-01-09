CES新創參展寫紀錄 台灣智慧醫療與循環經濟取勝

消費性電子展（CES）今年寫下逾1400家新創公司參展新紀錄，約200家新創公司展前齊聚一堂，向媒體展示創新技術，台灣智慧醫療和太陽能板回收拆解方案公司以技術展現真實力。

走進會場，每位創辦人或行銷人員大方秀產品、沒產品的說給你聽，今年的吸睛密碼是人工智慧，從AI烤爐、AI娃娃車，產品遍布食衣住行育樂。

面對各種新奇古怪的「AI助理」，媒體問題一籮筐，不過從大會頒發的創新獎，或許可一窺產品真正實用性，好比解決打鼾問題的枕頭便被放在玻璃櫃展示。

台灣獲獎團隊包括智慧醫療公司鉅怡智慧（FaceHeart），以及協助解決太陽能板回收拆解的TSGC鴻躉公司現身展場，讓各界看見台灣科技創新實力。

透過手機或平板的攝影鏡頭，以非接觸方式量測人臉，取得心跳、呼吸、血糖、血壓等生理資訊。鉅怡智慧的產品吸引大批人潮「排隊實測」，因為只要約1分鐘便可瞭解健康狀態，5年內的iPhone手機都可以使用。

鉅怡智慧早在2019年和2022年便獲得聯發科技和台杉資本投資；2023年9月，心跳量測獲得FDA認證，為「全球第1張」非接觸生理資訊的FDA認證，共同創辦人暨協理鐘孟良說，今年預計取得呼吸量測，期待未來深入數位醫療領域。

這項技術也獲得今年CES數位健康領域創新獎，在同類型產品中表現亮眼。

不僅智慧醫療，研發生產太陽能板回收拆解設備的TSGC鴻躉公司，此次也拿下永續發展領域創新獎，TSGC已落地南加州，正在取得合法處理執照，將台灣組裝完成的3至4台設備運到美國，協助當地解決堆積如山的廢棄太陽能板。

鴻躉執行長兼共同創辦人洪嘉聰表示，在台灣已跟其他業者合作，把回收物料再利用變成運動鞋、或更輕質強壯的建材，目標希望協助建立起產業生態系。

今年CES展不僅科技大廠在AI技術帶動下，受到客戶和消費者關注，新創公司亦創下1400家參展數量的紀錄，CES主辦單位美國消費科技協會（CTA）總裁夏皮洛（Gary Shapiro）形容，新創公司已成為CES的文化和DNA。

台灣由96組團隊組成台灣國家代表隊參展，國科會產學處處長許增如受訪表示，近幾年，不管AI、晶片的運算能力在技術突破上都大幅成長，產品應用出現更多可能性，台灣參展團隊有1/3是AI相關領域，另外有1/3是智慧醫療領域。

許增如表示，今年適逢CTA成立100週年，CES人潮比去年首屆疫情後恢復實體舉辦更盛況空前，台灣團隊除了展現科技實力，也期盼和各國新創和企業交流，共同創造更多未來創新應用的發展。