虎門2023年營收突破6億元 創歷史新高

虎門（6791）今日公告2023年12月營收8017萬元，年增7.30％；累計全年營收6.02億元，成長12.5％。軟體銷售及顧問服務收入成長，虎門去年每個月保持營收年增表現，全年營收並創下歷年新高紀錄。

虎門表示，公司以CAE軟體為核心，持續拓展軟硬體解決方案，打造一站式服務，滿足各產業領導廠商及法人研發單位等客戶需求，虎門於2023年12月起與工研院合作進行工程模擬及工程技術的共同開發，希望藉由開發出更完整的解決方案及服務來協助台灣工業技術的發展，同時此合作也將為虎門增添營運動能。在各產業研發能量強勁、製造業低碳化及智慧化轉型需求帶動下，虎門今年業績成長可期。

去年全球景氣下滑，各產業有相對充裕的環境投入開發下一代產品或升級，虎門的CAE軟體及顧問服務需求如預期成長，尤其半導體產業鏈在台灣擴廠，以半導體為首的電子業占虎門營收依然居首。2023年12月營收主要來自半導體、軍工、航太、法人研發單位，以及電池、馬達、散熱等客戶，在5G、AI技術發展帶動下，公司今年仍看好電動車、綠能、無人機、低軌道衛星等產業的需求，除了CAE之外，量測設備解決方案推廣成效也預期將更顯著。

虎門一直以協助客戶提升競爭力為業務發展重點，其中工業4.0解決方案協助客戶建立資訊化系統、自動化設備、智慧化系統，轉型為智慧生產的工業4.0商業模式。面對國際淨零碳排趨勢，產業須朝低碳化、智慧化轉型，經濟部產業發展署也推動一系列產業升級轉型政策，例如製造業低碳及智慧化升級轉型補助。虎門的工業4.0解決方案從製造到管理方面都可協助客戶轉型，包括導入ERP、節能與自動化設備更新、建置IoT解決方案等，在公司積極布局下，工業4.0業務已逐漸拓展開來，在產業趨勢與政策推動下，虎門看好工業4.0解決方案的貢獻在今年將大幅提升。