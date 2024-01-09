獨家／法院認證「無管轄權」 NCC在TBC案敗訴原來是這原因
國家通訊傳播委員會（NCC）去年底在TBC交易案的行政訴訟上吃敗訴，今天判決主文公布，臺北高等行政法院（北高行）指出，在TBC案中，NCC沒有管轄權，只是「被徵詢機關」。雙方交易須向經濟部申請核准，但不需向NCC申請核准。
北高行判決主文更「認證」NCC主張的管轄權於法無據。主文指出，在本案中NCC擁有事務管轄權並提出論述，但這份事務管轄權「不合於現行法制之規範架構」，因此北高行認定被告就相關事件「並無事務管轄權」，判定NCC原處分應予撤銷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言