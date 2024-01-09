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獨家／法院認證「無管轄權」 NCC在TBC案敗訴原來是這原因

經濟日報／ 記者彭慧明黃晶琳／即時報導
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）去年底在TBC交易案的行政訴訟上吃敗訴，今天判決主文公布，臺北高等行政法院（北高行）指出，在TBC案中，NCC沒有管轄權，只是「被徵詢機關」。雙方交易須向經濟部申請核准，但不需向NCC申請核准。

北高行判決主文更「認證」NCC主張的管轄權於法無據。主文指出，在本案中NCC擁有事務管轄權並提出論述，但這份事務管轄權「不合於現行法制之規範架構」，因此北高行認定被告就相關事件「並無事務管轄權」，判定NCC原處分應予撤銷。

NCC 投審會 經濟部

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