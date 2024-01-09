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美國、亞洲不含日本與歐非中東股票基金 迎來資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

市場消化美國較預期強勁的就業數據，以及最新釋出的美國聯準會會議紀要也被偏鷹派解讀，過去一周風險情緒有所降溫。回顧全球股票型基金資金流向，包括美股、歐非中東以及亞洲不含日本股票基金過去一周迎來資金淨流入；已開發歐洲、拉美與全球新興市場股票基金則呈資金淨流出狀態，資金流向各異。

安聯投信表示，市場情緒指標美國10年期公債殖利率過去一周震盪走高，影響風險性資產表現。觀察全球主要股市，過去一周美股主要指數與道瓊歐洲600多走跌；亞股除部分東南亞國家股市外也大多走跌，新興市場股市單周也多收黑；整體來說，除受市場消化降息前景影響情緒外，也反應了2023年底全球股市多收高，短線漲多後的拉回修正。

展望2024年，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，在基本情境下，預估美國經濟雖會較2023年轉弱，但仍可望維持穩健成長。在正面因子部分，包括了通膨數據有望持續回落、升息循環接近尾聲、企業獲利仍舊穩健、美國勞動市場、消費支出、財政支出等有望對美國經濟帶來支持；在觀察與留意的部分，則包括了貨幣政策仍偏緊、儲蓄下降、製造業偏弱以及地緣政治風險等因子。

展望美股後市，謝佳伶表示，升息帶來的不確定性接近尾聲，不過受到較高利率的影響，經濟及小型股基本面走弱的負面影響有可能會逐漸顯現。投資上建議可尋找2025年獲利有改變成長的機會，並觀察2023年表現較弱的產業是否基本面具轉機，如公用事業、金融、軟體與健康醫療等。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，近期受到短線內股價漲多，以及從2024年為基準來看評價面偏貴等因素影響，台股近期整體格局維持區間震盪走勢，也加大了短線拉回整理的壓力；不過回到基本面，隨著半導體週期復甦加上今年市場聚焦降息、利率有望逐漸寬鬆、AI長線成長動能意有望帶來挹注，短期內的修正應不至影響台股格局。

在產業面，安聯投信台股團隊表示，整體來看，半導體產業從2022年第三季庫存調整至今，目前狀況已回穩，2024年將重回成長趨勢，有望恢復過往正常季節性步調，不過各產業和公司間差異會較大。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，近來台股短線評價超過基本面，不過中長線的多頭格局不變。此外，今年不像去年市場多從低持股開始，故從持股比率已拉高的前題下，選股或換股是將成為今年勝出的關鍵投資上，建議持續聚較長線趨勢與循環題材，其中AI仍是相對較重要主題。

美國經濟 台股 2024

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