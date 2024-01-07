CBAM首次申報！經部傳授四步驟 籲業者應於1/31完成碳含量申報

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）自2023年10月起試行，並已成為國際貿易重要規則。經濟部提醒，我出口到歐盟的廠商須2024年1月31日前完成第一次申報碳含量，4月30日是第二次申報，皆不經過第三方驗證，這兩次申報都可於今年7月底前進行修正。

歐盟試行CBAM，估計我國約有3,500家製造商、貿易商受影響，主要鋼鐵、扣件、鋁製品等產業首當其衝，產值占總體出口值約1%。經濟部呼籲業者把握最後時間儘快熟悉有關內容，並按規定於期限內申報，以免造成歐盟進口商受罰，進而影響日後出口。

經濟部國際貿易署表示，歐盟CBAM將於2026年正式實施，在此試行階段的過渡期間，所有申報資料須按規定填寫，但不須要經過第三方查證。

依歐盟規定，廠商須在2024年1月31日前，申報2023年第4季出口產品的碳含量，之後每季申報一次。貿易署表示，歐盟於試行之初給予較多的可修正期限，今年1月31日、4月30日前的兩次申報資料，可於今年7月底前進行修正，其後各期的修正期限為每季後的兩個月內。

官員解釋，CBAM主要是要求歐盟進口商須申報碳含量，但產品來自全球各地，例如我國出口商必須要申碳含量報給歐盟進口商；而我國生產者又可能是從其他國家進口半成品，也要去詢問該國廠商如何碳盤查；總之，CBAM將影響所有進口商、製造商都會申報碳含量。

面對全球首次歐盟CBAM實施，貿易署去年已經辦理一系列輔導說明會，並於1月4日舉辦今年度首場「歐盟CBAM填報實戰說明會」，線上線下逾700人參與，與會業者踴躍提問交流，顯見對這個議題的重視及關切。

為因應1月底的申報期限，貿易署加碼於23日在台北、24日在高雄及25日在台中各辦理1場說明會。

貿易署表示，說明會上除綜整企業申報常見問題，並透過案例及電腦操作實戰演練，傳授業者掌握CBAM申報技巧。貿易局建議業者以四個步驟來操作，包括：確認納管產品稅號、釐清納管產品申報範疇、解析製程碳排取得方式、及完成CBAM申報表單填寫。

貿易署表示，說明會後並有碳顧問群提供業者一對一免費諮詢服務，針對業者提出的問題如直接排放及間接排放數據填寫、納管產品同時涵蓋鋼鋁材等不同零件、特殊製程者是否可合併申報、同批產品僅部分輸歐等予以回應。對於未能在現場解決的個案，後續將安排碳顧問群導入線上諮詢並視情況提供實地訪視及輔導。

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