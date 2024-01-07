靠AI、電動車與奧運 我經濟成長估破3

AI、電動車與奧運帶動2024年商機，我國經濟成長率能破3%！經濟部長王美花指出，台灣政府致力於吸引台商回流與外商投資，加上AI帶動晶片與伺服器商機，電動車零組件產業與國際大廠加強合作與奧運帶動「機能布」商機，我國經濟有望持續成長，今年將能突破3%。

台商回流助經濟

經濟部指出，台灣7年來平均經濟成長率3.4%，高於全球平均。主計處也預估今年經濟成長可回升至3%以上。王美花6日上專訪節目時說，近年台灣經濟加速成長動能，主要是因為「台商回台投資或轉赴新南向國家布局」、「疫情期間台灣製造業持續穩定生產，台灣成半導體供應鏈重要的一環」。

她強調，經濟部政策加上地方大力協助，均讓外商很有感，全球半導體設備商三巨頭都來台投資；台積電赴日投資之際，經濟部也爭取日企加碼對台投資百億，加上近年半導體讓全球認識台灣，也有助於台灣外交工作。

盼AI、電動車與奧運

展望今年經濟發展，王美花表示，2024年全球面臨諸多不確定因素，部分國際預測機構甚至認為，今年全球經濟成長率將低於去年，但普遍都看好今年全球貿易成長可期，符合台灣出口導向。

她說，台灣掌握AI、晶片與伺服器的商機，加上電動車相關零組件擴大與國際大廠合作，效益將陸續顯現，又有奧運商機助攻紡織業機能布的商機，相信台灣今年可達3%以上經濟成長率。

服貿存資安疑慮

內需方面，王美花說，雖然2023年一路長紅創新高，使得今年在高基期影響下，內需成長力道受到壓抑，但仍可持續成長，種種因素來看，台灣今年經濟將優於2023年。

關於選舉過程不斷提到「重啟服貿」，王美花表示，服務業除大眾熟知的美容美髮業外，還有金融業、資訊服務、電商等，近年各國擔心中國的數據管制，台灣需理解國際局勢，「大家都在關心中國資安問題，那我們還要再走這條路嗎？」

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