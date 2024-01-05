主計總處首度發布高齡家庭CPI 「兩因素」加重通膨之苦

行政院主計總處今（5）日首度發布高齡家庭消費者物價指數，2023年高齡家庭CPI年漲2.80%，較全體家庭CPI年增率2.50%略高0.3個百分點，比較自2018年起試編結果顯示，高齡家庭CPI漲幅連五年均高於全體家庭，意味高齡者承受比一般家庭更高的通膨壓力。

主計總處依2023年8月國民所得統計評審會決議，自2024年起，按年發布高齡家庭CPI，今除了發布2023年高齡家庭CPI，並追溯修正2018至2022年資料。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，「高齡家庭」是指戶內人口皆為65歲以上的家庭，編製高齡家庭CPI目的是觀察退休族群或老人家庭面對的物價壓力，並衡量65歲以上人口家庭的消費支出跟價格變動。

針對高齡家庭CPI漲幅連五年均高於全體家庭，曹志弘指出，「食物」和「個人照顧服務」是二大因素。一方面近幾年食物類漲幅較高，食物類在高齡家庭占的權重也比較大；再則高齡家庭大多需要長照服務或看護協助，近年相關服務價格漲幅較大，進而推升高齡家庭CPI。

觀察主要國家，曹志弘指出，美國、英國、新加坡、日本等國也有編製高齡或退休家庭CPI，不過各國因消費結構不同，呈現數據略有差異，美國是全體家庭CPI比高齡家庭略高，日本則是高齡家庭較高。不過，各國共同之處則是高齡家庭CPI的結構中，居住類及醫療的權數都比較大。

回溯自2018年起試編結果，自2019年起至2022年，高齡家庭消費者CPI年增率，分別是0.86%、0.15%、2.09%、3.12%，全體CPI年增率，則為0.55%、-0.23%、1.97%、2.95%，高齡家庭CPI年增率約比全體家庭高出0.12~0.38個百分點。

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