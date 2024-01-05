高於預期！去年全年CPI年增率2.5% 創15年來次高
主計總處公布12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.71%，較11月2.9%漲幅略降，2023全年CPI年增率2.50%，15年次高，僅次於2022年的2.95%，也較主計總處去年底預測值2.46%更高，連同2021年年增率1.96%，民眾等於苦嚐三年高物價之苦。
2023年17項重要民物物價年漲達4.8%，外食費年漲4.28%，同樣都是15年次高，意味民眾生活日常接觸物品漲幅未歇，感受特別深。
2022年因為蛋類年漲逾30%，加上國際農工原料價格飆高，連帶影響國內食用油及飼養成本，豬肉漲幅也高，帶動該年CPI年增率逼近3%，達2.95%，創14年最高。2023年全年雖降為2.5%，但仍高於2%的通膨警戒線。
主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，2023年全年CPI年增率2.5%，主要因為去年原物料回跌，國內商品類價格年漲2.11%，比2022年3.56%明顯縮小，但服務類漲幅則擴大到2.87%，其中邊境開放後娛樂需求增加，因此娛樂服務費價格上漲，且外食及房租漲幅仍延續，因此全年CPI漲幅只較2022年略降。
2023年扣除能源與蔬果等價格的核心CPI年增率2.58%，同樣創15年次高，僅次於2022年的2.61%。其他如去年全年外食費漲幅4.28%，也是15年次高，僅次於前一年5.02%。
全年房租漲幅也有2.16%，並未明顯下降。
主計總處表示， 12月CPI較上年同月漲2.71%，主要是水果、肉類及外食費等食物價格上漲，加以娛樂服務、房租、油料費、個人隨身用品、個人照顧服務費及醫療費用調漲所致，惟蔬菜、通訊設備及家庭耐久設備等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.38%，再剔除能源後之總指數（即核心CPI），漲2.43%。
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