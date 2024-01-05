銀彈攻勢！企業留才加薪「這價碼」最有機會留住人

根據1111人力銀行今（5）日發布的「農曆年前轉職意向調查」顯示，農曆年前的這一波轉職，上班族期盼月薪能有49,671元，進一步追問若原公司有意慰留，需要加薪多少才會打消離職念頭？結果顯示加薪6,958元最有機會留住優秀人才。

透過交叉分析進一步看出，基層員工要加薪5,690元才會願意留下來，而基層主管的留才代價則高達8,537元；不過也有25.4%表示加薪多少都不願意留下來。

而上班族在轉職前優先考慮的因素則包括：薪資待遇(78.9%)、工作內容與性質(60.5%)、休假制度(44.7%)、員工福利(43.8%)，以及工作環境(38.5%)。

觀察今年的轉職意向，最多人選擇不同產業相同職務38.8%、不同產業不同職務31.5%、相同產業相同職務14.9%、相同產業不同職務8.7%，以及轉換工作型態(創業/接案)6.1%。

至於最想投入的產業以資訊科技業為首，連續榮登九年冠軍，其次則是工商業服務(金融業)。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，追求高薪一直是上班族轉職的最大動力，隨著基本工資調漲，更加深小資族的不安全感，擔心長期薪資停滯被通膨吃掉，被迫淪為新貧世代，因而欲透過跳槽墊高薪資，不過優質員工難覓，基層主管的留才代價並不低，原因在於身處第一線，必須帶領團隊作戰業績達標，還要面對上級交辦任務的壓力，時時拿捏工作場合的人際互動與管理，長期下來身心俱疲， 因而留才代價至少要8,537元。

而科技業年薪保障14個月再加上分紅獎金，也格外引人注目，金融業的獲利表現，往往也都能反映在豐厚年終獎金上，因而成為轉職者鎖定的兩大產業。

為鼓勵轉職者快速找到工作，1111人力銀行首度推出，天天有獎的「找工作第1快」大挑戰(https://event.1111.com.tw/event23/findjob/)，活動時間到1月31日截止，從應徵至順利上工，每日選出前三名最快找到工作者，第1名可獲得新台幣6,000元、第2名新台幣3,000、第3名新台幣1,000元，不限全職、兼職、工讀身份，都符合「天天有獎」報名資格，1111人力銀行網站及官方APP同步開啟「即時通」、「簡歷找工作」功能，開放求職者主動出擊，透過線上詢問，迅速與企業人資雙向聯繫溝通，目前已有將近九成、超過24萬家企業，已經在徵才職缺頁開啟即時通功能，歡迎求職者多加利用贏得先機。

為了解上班族的農曆年前的轉職意向，1111人力銀行特別設計「農曆年前轉職意向調查」，針對會員進行網路問卷調查，調查時間2023年12月10日到2024年1月3日，隨機抽樣為1,071份，信心水準95%，誤差值為正負2.99個百分點。

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