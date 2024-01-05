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高端爭議延燒 陳揆：不必要持續這一種惡意操作

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
行政院長陳建仁今出席「苗栗火車頭園區竣工典禮」。（圖／行政院提供）
行政院長陳建仁今出席「苗栗火車頭園區竣工典禮」。（圖／行政院提供）

2024總統大選即將到來，近期在野黨要求召開臨時會要行政院長陳建仁赴立法院專案報告，對此，陳建仁今（5）日表示，有關高端疫苗事件，不管是行政院還是衛福部都已多次對外說明，且疫苗採購合約的保密條款也是國際共識，過去一年兩年來，不對遭到在野黨及有心人士一再抹黑指控，企圖影響民眾認知，這是相當不負責任的做法，希望他們不必要再持續這一種惡意操作。

陳建仁今出席「苗栗火車頭園區竣工典禮」接受媒體採訪時提到，對於高端疫苗的事件，實際上在過去一兩年來，無論是行政院或者是衛福部，有多次地對外說明，而且在COVID-19疫苗採購合約的保密條款，實際上也是一個國際的共識，但是過去看到有一些在野黨以及有心人士就一再地抹黑指控，甚至民間提出了62件的訴訟事件，都已經經過司法單位調查，都完全查無不法事實，而且都已經簽結。

陳建仁說，但是很可惜，在野黨還有一些有心人士仍然持續地炒作這個議題，企圖影響民眾的認知，他覺得這是很不負責任的做法，也希望他們不必要再持續這一種惡意的操作，來影響民眾的認知，甚至造成社會的動盪，這都是大家不樂意看到的事情。

另外，對於近期中國大陸空飄氣球頻繁擾颱，美國更呼籲中國大陸勿干擾大選，對此，陳建仁說，對於中國大陸對台介選的事情，國安單位一直有很好的掌握，而且檢調單位也會根據事實證據，來嚴謹地進行相關事件的查辦，對於介選的樣態，政府也一再地持續來了解。在這裡，他也要特別呼籲我們全體國人同胞，請大家務必提高警覺，避免誤觸法網。

陳建仁 疫苗

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