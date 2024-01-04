2030製造業減碳25% 前中研院研究員：有機會達成

政府2030年前要減碳至少25%！環境部氣候變遷署近日表示，目前估計我國製造業要在2030年前減碳25到28%，才能符合世界將升溫控制在攝氏1.5度的目標。對此，前中研院地科所研究員汪中和受訪時指出，只要減少化石燃料，加強能源效率，做好節能工作，2030年總排放量減少3成的目標不難達成。

每年平均碳排5噸

依據《氣候變遷因應法》第29條規定，碳費徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等溫室氣體減量措施，能有效減少溫室氣體排放量，並達中央主管機關「指定目標」者，可提出自主減量計畫申請核定「優惠費率」。

根據資料，環境部所規畫的「指定目標」，製造業整體於2030年應減總量至少須25%至28%。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴受訪時證實，去年的確是依此數據與產業界進行研商座談，但他強調此為初步構想，仍會與各界進一步討論，且未來也會依階段滾動檢討。

黃偉鳴解釋，依照聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第六次評估報告（AR6）推估，2020至2100年期間平均每年只能允許約5噸碳排放；若換算成企業的減量率，要達到將升溫控制在攝氏1.5度之內，若以2024為基準年，2030年的減量幅度就必須達到25.2%。

減碳趨勢不能迴避

對此，汪中和受訪時表示， 此次環境部擬訂減碳指定目標，2030年須降25%至28%，係專指製造業而言。以2019年台灣的溫室氣體排放為例，工業部門（含電力）占總排放量45.5%，約為131百萬公噸的CO2；若要在2030年減少25~28%，平均每年要減少3.5~4%，也就是每年約降低470萬至520萬噸的CO2。

汪中和強調，這個量級不算小，但卻是可以努力達成的目標，尤其是製造業面臨全球減碳趨勢及碳稅的壓力，是必須全力以赴的，沒有迴避空間。他也指出，其實台灣的溫室氣體排放，能源部門佔了9成，只要減少化石燃料，加強能源效率，做好節能工作，2030年總排放量減少3成並不困難。

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