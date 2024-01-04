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中小企業利多！經濟部：疫後振興貸款保證成數提高為九至十成

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

2024年各界預測台灣經濟回到穩健成長情況，為協助中小企業在景氣復甦時減輕壓力，經濟部今（4）日宣布，給中小企業在營運資金上更大支持，自即日起將 「疫後振興專案貸款」 之信保基金保證成數由八至十成，提高為九至十成。同時，另對100萬元以下申貸案件，得以簡易評分表送保方式逕行送保，以縮短核保作業時間及流程。

經濟部表示，「疫後振興專案貸款」是2023年4月17日後開始辦理，針對員工未滿5人中小企業或僅有稅籍登記業者，提供貸款額度最高400萬元，其中貸款額度100萬元以下保證成數一律十成；另針對辦理公司、商業及有限合夥登記的中小企業，提供貸款額度最高3,500萬元，這個部分的信保基金保證成數由原八至十成提高為九至十成，且100萬元以下之申貸案件，已放寬得以簡易評分表送保方式逕行送保。本貸款最高利率為2.095%，目前已協助 6.5 萬家中小企業取得逾5,200億元融資。

經濟部表示，除了「疫後振興專案貸款」外，也已經推出「低碳智慧納管專案貸款」，最高利率亦為2.095%，符合低碳化或智慧化轉型發展或納管工廠及特定工廠，有基礎設施優化需求的中小企業，可直接向金融機構提出申請，目前尚可提供最長一年，利率1.595%的利息補貼，迄今已申貸逾8,600件，申貸金額逾1,500億元。

經濟部強調，中小企業對於「疫後振興專案貸款」及「低碳智慧納管專案貸款」有任何問題，都可以電洽經濟部中小及新創企業署「馬上辦服務中心」免付費專線0800-056-476 提供諮詢，另提供24小時智能客服。中小企業只要備妥貸款相關資格證明文件，也可以直接洽詢金融機構辦理或申請經濟部中小及新創企業署免費的財務協處服務，詳情可上中小及新創企業署網站「振興轉型輔導專區」查詢相關https://0800056476.sme.gov.tw/plus/

經濟部 景氣

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