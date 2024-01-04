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2024迎降息循環 千億高評級月配債券 ETF 攻守兼備

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2023年投資等級債ETF交投熱絡，主要是看好信用評等高且配息相對穩定，對投資人而言，讓資產品質多增添一層防護網，也能兼顧收益與後續債市反彈行情，有機會為自己創造每月的現金流，以及參與降息後賺取資本利得的空間。示意圖，圖片來源／Ingimage。
2023年投資等級債ETF交投熱絡，主要是看好信用評等高且配息相對穩定，對投資人而言，讓資產品質多增添一層防護網，也能兼顧收益與後續債市反彈行情，有機會為自己創造每月的現金流，以及參與降息後賺取資本利得的空間。示意圖，圖片來源／Ingimage。

擁有千億級規模、月配息機制的中信高評級公司債（00772B）及同為月配息的中信優先金融債（00773B）已公告2023年12月第一階段分配評價結果，現金收益公布日為2024年1月15日，收益分配發放日為2024年2月21日。中國信託投信表示，想要參與配息的投資人可在1月17日前申購，把握進場機會。

中信高評級公司債（00772B）經理人游忠憲表示，2023年投資等級債ETF交投熱絡，主要是看好信用評等高且配息相對穩定，對投資人而言，讓資產品質多增添一層防護網，也能兼顧收益與後續債市反彈行情，有機會為自己創造每月的現金流，以及參與降息後賺取資本利得的空間。

游忠憲說，根據美銀 12月基金經理人調查，全球基金經理人對債券的配置提升 1%至淨 20%加碼，是自 2009年 3月以來最高，且 45%的經理人認為2024年債券的表現將居冠。加上參考芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，預計3月啟動降息的機率超過70%， 5月至少降一碼的機率逾90%。整體來看，隨市場對美國聯準會（Fed）降息樂觀預期，美國 10年期公債殖利率回落，帶動市場投資情緒轉好，債市重拾動能。

展望2024年債市，游忠憲指出，在景氣趨緩之際，未來面臨不確定風險提高之下，預期美國聯準會今年上半年不會改變量化緊縮（QT）政策，未來須待足夠的經濟數據證實貨幣政策是否達到充分限制性水準，讓通膨足以降至目標區，因此將更有耐心等待，認為市場對降息太過提前反應。

針對債券ETF投資配置，游忠憲建議，投資人不妨將違約率較低、擁有較高的評級的投資等級債券ETF如中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）為核心配置，同步搭配中信美國公債20年（00795B），待未來啟動降息時，有望增添未來資本利得收入。

中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）今年來的配息(資料來源：中國信託投信，2024/01/02)
中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）今年來的配息(資料來源：中國信託投信，2024/01/02)

2024 美國聯準會

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