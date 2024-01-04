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碳費免徵額 水泥業喊杯水車薪
針對碳費徵收，環境部初步規畫，碳費公式是將排放量減掉二點五萬公噸二氧化碳當量，計算出應計費排放量後，再乘以收費費率，等於大戶至少有二點五萬噸排碳「免費」。對此，主要排碳大的業者均表示，二點五萬噸免費額度僅是杯水車薪，石化業者則建請政府暫緩徵收碳費。
水泥業者指出，二點五萬噸免碳費額度，對於碳排量不大的產業來說，是一個可顯著降低碳費的好措施；惟對於碳排量大的產業來說，這樣的措施，略顯杯水車薪，影響不大。建議考量產業特性及自主減量目標訂出合理費率，除了效益比較顯著外，也可鼓勵企業力求實質減碳。
石化業者表示，碳費徵收不能只是環境部來定，只有官方跟學者的看法，還要有業者共同參與。不能夠收取碳費之後，讓業者不能外銷、無法競爭。
石化業者並強調，目前主要競爭國家皆未針對石化產品徵收碳費，若僅台灣業者徵收，恐失市場競爭力；其次是中國大陸取消ＥＣＦＡ（兩岸經濟合作架構協議）中十二項石化產品關稅優惠，未來台灣石化業經營將更為艱困，若再加上高額碳費，石化業恐虧損加劇。
上市鋼廠主管說，鋼廠產量動輒數十萬公噸至數百萬公噸以上，像中鋼年產一千萬公噸，年排碳高達兩千兩百萬公噸，二點五萬公噸對大廠影響不大，受影響的是其他小型或微型鋼鐵加工廠。
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