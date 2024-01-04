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大戶2.5萬噸碳排擬免費 環團不滿

聯合報／ 記者胡瑞玲翁至威／台北報導
環境部規畫碳費收費計算公式，擬以年排放量扣除二點五萬公噸，再乘碳費費率來徵收，等於排碳大戶有二點五萬公噸碳排的免費額度。圖為高雄大林蒲石化工業區。記者劉學聖／攝影
環境部規畫碳費收費計算公式，擬以年排放量扣除二點五萬公噸，再乘碳費費率來徵收，等於排碳大戶有二點五萬公噸碳排的免費額度。圖為高雄大林蒲石化工業區。記者劉學聖／攝影

二○二四年起排碳有價，環境部昨首度公開碳費收費計算公式，擬以年排放量扣除二點五萬公噸，再乘碳費費率來徵收，等於排碳大戶有二點五萬公噸碳排「免費」，引發多數環團不滿，質疑若碳費一噸以三百元計算，五百多家排碳大戶換算下來，就減徵卅七億餘元，新公式恐讓減碳力度變小；環境部則解釋，是希望藉此加速業者節能減碳。

環境部上周提出碳費收費辦法草案，昨邀民間團體就碳費徵收相關機制進行討論。環境部氣候署長蔡玲儀也在會中首度公開碳費計算公式，針對直接或間接年排碳量達二點五萬公噸以上的排碳大戶，碳費應繳費額為排放量扣減二點五萬公噸，剩餘排放量再乘上收費費率。

蔡玲儀表示，目前碳費徵收對象是以每年二點五萬噸為起徵點，若同一家工廠旗下的廠商，一家碳排量是二點四九萬公噸，另一家是二點五一萬公噸，等於一家全繳、一家全不繳，反而讓業者想要有規避的心態。基於徵收行政管理考量，規定超過起徵點部分再計費。

環境部指出，排碳大戶約五一二家，合計排放量約二點二三億公噸，涵蓋我國整體排放量約七成五；不過若排除掉電力業可申請扣除部分及二點五萬噸免費額度，碳費的費基約一點五億公噸，占比約五成五到六成左右，涵蓋率與國際比較不算低。

不過由於原先外界認定的收費公式，是直接依排碳量乘上收費費率來徵收，環團質疑為何會提出類似「免徵額度」的條件，憂新公式讓業者減碳力道變小。

環境權保障基金會分析，假設碳費訂定每公噸三百元，年排放量二點六萬公噸的業者原要繳交費用為七八○萬元，若依新公式計算，針對超過起徵點的○點一萬噸收費卅萬元，企業可交錢了事，減碳誘因將大打折扣。

蔡玲儀解釋，對這五百多家排放大戶而言，就算扣除二點五萬公噸也僅是少了零頭，至於排放量十萬公噸以下的業者，扣除的二至四萬公噸多為其電力使用。

蔡玲儀強調，盼藉由新公式，讓略高於收費標準的業者能加速節能省電，甚至使用再生能源，減碳至二點五萬公噸以下。

減碳 環境部 額度

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