排碳大戶 擬給2.5萬噸免費額度

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
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碳費計算公式出爐，環境部昨（3）日表示，計算碳費時，是以全年排放量減掉2.5萬噸二氧化碳當量（CO2e）後再乘以適用費率，換言之，排碳大戶將有2.5萬噸排碳可望「免費」。

環境部上周提出碳費收費辦法草案，昨日與環保團體意見交流，由環境部次長施文真主持，氣候變遷署首度拋出碳費免費額度2.5萬噸的計算公式。

氣候變遷署長蔡玲儀表示，目前碳費徵收對象是以每年2.5萬噸為起徵點，部分排放源排碳就在2.5萬噸上下徘徊，基於徵收行政管理考量，規定超過起徵點部分再計費。

氣候署官員舉例，假設甲工廠排碳2.51萬噸，乙工廠排碳2.49萬噸，若不給予免費額度，直接規定甲工廠每噸碳都要收費、乙工廠卻全部免費，僅0.02萬噸之差，待遇卻天壤之別，顯然有違公平，產業也會擔憂造成不公平競爭。

環境部指出，排碳大戶約512家，合計排放量約2.23億噸CO2e，涵蓋我國整體排放量約七成五；若排除掉電力業可申請扣除部分及2.5萬噸免費額度，碳費的費基約1.5億噸，占比約五成五到六成，涵蓋率與國際比較不算低。

昨日出席的環團清一色反對給予免費額度。環境權保障基金會專職律師呂冠輝指出，若假設每噸碳300元，丙工廠排碳2.6萬噸，原須繳780萬元高額碳費，造成壓力須積極減碳至2.5萬噸以下；但給予免費額度，僅須針對超過起徵點的0.1萬噸收費30萬元，企業可交錢了事，減碳誘因將大減。

環境部表示，會再蒐集更多意見，並提出排碳大戶排放狀況等數據，來和各界溝通。

氣候變遷 減碳 環保

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