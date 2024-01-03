亞太區經濟展望「中性」 惠譽曝一原因

惠譽近日發布報告指出，亞太地區經濟成長整體將保持強勁，尤其是新興市場，其中一大原因便是美國貨幣政策寬鬆幅度可能超出惠譽預期，導致亞太地區各國政府加速降息，進而減輕借款人利息負擔。除此之外，大陸雖面臨經濟成長放緩，但若與其餘亞太新興國家相比，其GDP表現仍舊強勁，因此整體亞太區前景「中性」。

聯準會將於台灣時間明（4）日凌晨發布12月FOMC會議記錄，先前FOMC點陣圖顯示，官員預測2024年底政策利率中值有望來到4.6%，暗示降息3碼有望。不過芝商所FedWatch顯示，市場預期聯準會有逾九成機會降息5至7碼，且有近七成機會在3月開始降息。

若聯準會降息幅度超出預期，對於開發中市場將是利多消息，惠譽分析，更快速的降息能讓借款人降低利息負擔；但另一方面，利率週期見頂對亞太地區已開發市場（DM）銀行業的影響將大於新興市場銀行業。預計 2024 年已開發市場的淨利差 (NIM) 和不良貸款率將面臨壓力。減弱的程度總體上是溫和的，不過，將進一步加劇銀行業淨利差壓力。

惠譽也指出，大陸經濟成長率在今年雖料放緩，不過惠譽仍預期大陸今年經濟成長率放款至4.6%，與亞太地區國家相比，經濟成長表現依然強勁；台灣去年雖經歷嚴重的產業表現低迷，不過今年在半導體產業回春下，可望迎來經濟成長復甦，惠譽估台灣明年經濟成長率將達2.8%。

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