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640 MW允能離岸風場財務重整完成 取得經部許可力拚2024年完工

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
雲林640 MW允能離岸風場財務重整完成，取得經部許可，預計2024年完工（圖／天豐新能源提供）
雲林640 MW允能離岸風場財務重整完成，取得經部許可，預計2024年完工（圖／天豐新能源提供）

負責興建及營運640 MW雲林離岸風場的允能風力發電股份有限公司（簡稱允能）已取得必要的經濟部許可，以順利完成2023年8月公布的財務重整。雲林離岸風場專案（簡稱雲林專案）自2019年資金到位以來一直是天豐新能源 (Skyborn Renewables) 及其投資合作夥伴法國道達爾能源 (TotalEnergies)、泰國EGCO集團 (Electricity Generating Public Company Ltd.)、日本双日株式會社 (Sojitz) 的首要任務。

天豐新能源執行長Thomas Karst表示，繼2023年8月與融資銀行團及投資人達成主要財務重整協議後，取得主管機關許可為確保雲林專案完成所需資金的最後一步，感謝台灣政府在專案各方面的持續支持。

Thomas Karst更針對專案進度表示，預計設置的80座風力發電機當中目前已完成安裝34座，使專案得以從饋入臺灣電網的電力產生收入。除此之外，施工團隊共已完成45座單樁水下基礎安裝，以及26條陣列海纜與12條輸出海纜鋪設。成功完成財務重整並在今年達成工程面的重大進展，體現團隊為台灣綠色能源轉型投入的心力，亦彰顯團隊的專案管理能力。

雲林專案的融資團自初始資金到位以來均沒有變動，包括二十多家國內外專業銀行以及出口信貸機構。專案主要投資人已投入金額龐大的追加資金以確保專案完成，而隨著資金以及監管許可到位，雲林專案將於2024年繼續安裝施工作業，達成商業運轉。專案團隊及所有承包商正全速工作以實現預定目標，修訂後的完工計畫設定在2024年完成所有80座風力發電機的安裝。

雲林離岸風場位於台灣海峽，距臺灣西海岸約8至17公里，水深約7至35公尺，風場面積約82平方公里，設置80座風力發電機，其發電電力經由位於雲林縣台西鄉及四湖鄉的兩座陸上變電站饋入電網。

雲林離岸風場所生產的電力依據兩份為期20年的購電協議提供給台灣電力公司，裝置容量為640 MW的風場完成後將產生足以供應超過60萬個家庭能源需求的潔淨能源，成為台灣最大的離岸風場之一。

2024 風力發電

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