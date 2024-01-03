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研調：去年全球新能源車銷售量估約1,280萬輛 中國大陸需求明顯領先

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

研調機構TrendForce預估，2023年全球新能源車銷售量約1,280萬輛，各區域市場銷售占比分別為中國大陸60%、西歐22%、美國11%、其它區域6%，中國大陸市場需求明顯領先。

隨中國大陸政策補貼陸續退場，以及當地新能源車市場滲透率逐漸增高，TrendForce評估，中國大陸新能源車（包含BEV、PHEV、FCV）市場成長率開始放緩，加上海外市場對電動車需求漸增，促使眾多中國大陸汽車品牌布局海外，尤以東南亞成長較顯著，預估今年中國大陸汽車品牌在東南亞新能源車市占率約67.5%。

中國大陸電動車產業受惠於政府與業者的早期布局，以及龐大的內需市場支撐而擁有完整供應鏈，疊加因高度競爭促成的技術迭代，造就中國大陸製電動車的成本優勢，TrendForce預估，2023年中國大陸將出口約480萬輛汽車，其中新能源車占比約25%。

由於出口量有持續上升趨勢，引發各國政府開始留意，主要是除中國大陸品牌外，各大車廠在中國大陸也都有工廠，一旦車廠選擇從中國大陸出口車輛到其他市場，將削減當地市場的整車和零組件產量與產值，並進一步衝擊就業率和經濟表現。

TrendForce認為，目前汽車產業面臨高漲的原物料成本、勞動力成本，以及發展電動化和自動駕駛的高額投資，如何在保護當地企業、維持競爭力和消費者荷包間取得平衡，確實是各國政府當務之急。

各國政府首要採取的限制措施，多聚焦在「產地」而非「品牌」，如美國即針對來自中國大陸的進口車收取25%關稅，並討論是否再度提高稅率。

若以電動車來看，美國已採取的措施包括電動車及其電池必須在北美組裝，且電池內的關鍵礦物須來自與美國簽訂自由貿協議的國家，才能取得合計約7,500美元補助，使中國大陸供應鏈被排除在外。

歐盟則發起對中國大陸製電動車的反補貼調查，而法國的電動車補貼新制要求製造過程的碳排放量須符合標準，此舉將排除許多自中國大陸進口的電動車。

整體而言，在各國政府祭出的限制條件下，國際車廠需評估關稅、補貼、生產成本後來決定產地配置，TrendForce表示，對於正要拓展海外市場的中國大陸車廠來說，當從中國大陸現有工廠出口車輛的代價過高時，將會削弱車廠價格競爭力。

不過，觀察中國大陸車廠目前在電動車市場的優勢顯著，包括義大利、匈牙利、泰國、印尼等對中國大陸車廠至當地設廠仍保持正面態度。

新能源車 電動車

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