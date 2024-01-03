報告：選前網路社群協同群體加強散布錯假訊息

總統大選進入倒數，台灣人工智慧實驗室今天發布觀察報告指出，上週協同群在BBS社群平台PTT使用扭曲事實框架的手法，散播民進黨與中國共產黨有關聯、總統候選人賴清德撒謊，以及散布錯誤訊息等論述，影響人們對於事實的認知。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）並表示，去年12月21日至28日期間，協同群（具有協同行為的群體）在社群平台臉書（Facebook）操作新北國中生割頸案，連結為支持台灣廢除死刑的結果，試圖增強對蔡英文政府的不信任。

台灣人工智慧實驗室發現，在短影音平台TikTok上，支持國民黨的協同群上週加強操作力道，參與多項與國民黨相關的議題，包括總統候選人侯友宜凱旋苑爭議、副總統候選人趙少康電視政見會口誤等；對藍營不利的議題，協同群透過重複留言方式轉移輿論焦點。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾以線上方式與會表示，網路上有非常多帳號是一個口令、一個動作，跟隨「指揮官」。台灣人工智慧實驗室透過人工智慧技術，可以找出哪些是透過公關公司控制的帳號、用程式產生大量虛假言論的帳號，並了解協同帳號在哪些新聞議題下進行論述操作。

杜奕瑾表示，大部分民主國家現階段對虛假言論不具備防禦能力，協同帳號不只在台灣進行認知操作，也在美國操作言論，攻擊拜登政府民生議題。未來希望在台灣建立相關防禦機制，一起為科技倫理努力。

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