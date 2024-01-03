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餐飲業10萬筆兼職工作「事求人」 甚至有餐飲業不惜祭出260元高時薪

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

內需產業持續復甦又適逢元旦連假、企業尾牙以及農曆年節到來，餐飲服務業人力需求明顯激增，根據1111人力銀行資料庫顯示，有將近10萬筆兼職工作機會「事求人」，甚至有餐飲業者為了在短時間內補足人力，更不惜祭出260元高時薪。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據調查指出，上班族認為合理的打工時薪應該是206元，相較於明年法定基本工資的186元，明顯高出23元，而時值歲末年終，正是餐飲服務業人力需求高峰，業者為迎接龐大商機，紛紛調高時薪，甚至給出翻倍時薪以及工作獎金來招募短期人力。

高時薪對於想要增加額外收入的正職上班族頗具吸引力，而對員工來說，時間可彈性安排77.7%最為要緊，其次則是時薪高60.6%、工時短49.4%、工作地點/離家近47.4%以及工作內容簡單易上手27.2%，也都是誘因。

1111人力銀行為了鼓勵打工族以及想兼差的上班族，積極投入打工市場，今年已是連續第7年推出找工作送獎金活動，任職滿三個月就能獲得久任獎金1萬元外，今年更祭出天天有獎的「第1快」挑戰，從應徵至到職時間最短者，第1名可獲得新台幣6,000元；推薦親友參賽成功，最多再送1萬元全家商品券。

從2023年12月25日起到2024年1月31日止，於「1111人力銀行」網站平台或官方APP，使用「完整履歴」、「簡易履歴」或「即時通」主動應徵工作至完成就職者(不限全職/兼職/工讀)，即符合「天天有獎」報名資格。

每日最快找到工作前3名獲得獎金，第1名新台幣6,000元、第2名新台幣3,000元、第3名新台幣1,000元，開獎日從1月3日起至2月1日止。想在農曆年前後換工作或兼差打工者，可以把握企業開缺的旺季搶先卡位。

新台幣 2024 人力銀行

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