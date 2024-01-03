新制勞退分紅 每人3.2萬創新高

勞動基金運用局昨公布勞動基金績效，整體勞動基金截至去年十一月底止規模為六兆二九二億，賺六○六六點七億元，收益率百分之十點八二。其中新制勞退基金賺三九九九點五億元，收益率突破百分之十，以新制約一二五一萬名勞工計算，今年三月平均每人分紅上看三點二萬元，超越二○二一年的二點三萬元，創歷史新高。

勞動基金運用局表示，勞動基金十一月單月收益數為一八二七點九億元，投資收益穩定增長；若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達六兆五五四六億元，收益率為百分之十點九三。就長期投資績效來看，整體勞動基金近十年平均收益率為百分之五點○三，長期投資績效穩健。

勞動基金運用局表示，各主要央行在連續強力緊縮貨幣政策後，通貨膨脹率終於出現趨緩跡象，也為金融市場帶來正面消息，然而高利率水準的外溢效果，仍持續壓抑全球經濟表現，加上全球地緣政治風險，恐影響全球貿易復甦時程。

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