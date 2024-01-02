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回應管中閔 國發會：出口市場多元化 落實全球布局

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對前國發會主委管中閔於臉書上表示「台灣於蔡英文總統執政時期更依賴中國」等文字，國發會今(2)日回應指出，近年來台灣經濟體持續成長擴大，用個別市場出口量成長比並不適當。因應國際供應鏈重組，台灣已透過台商回台、新南向政策等政策引導，落實出口市場多元化、全球布局有成。

國發會指出，台灣的經濟體在過去七年多來快速擴張，GDP已從2015年的17.1兆成長到2023年的23兆、平均漲幅達3.4%，而出口金額也從2015年的2,844億美元成長到2023年預計可破4,000億美元，對於個別市場的出口量自然也就隨著整體總量而上升。故若要討論台灣與大陸的依存程度，應討論占比，而非成長率，管前主委引述絕對量及成長率來討論台灣與大陸的進出口關係，並不精確適當。

此外，國發會還提到，近年來因美中貿易戰及COVID-19疫情影響，全球供應鏈持續重組，加以政府持續推動「歡迎台商回台」三大方案及新南向政策，我國貿易結構已然轉變，不僅產業附加價值率提高至48.3%（剔除石油煤製品業及電力燃氣業），出口結構也有所轉變。

台灣對大陸及香港出口占整體比例持續降低，已從2015年的39.5%下降到2023年（1-11月）的35.4%，而對美出口則從2016年的12.1%提高至2023年（1-11月）的17.3%，顯見台灣已成功分散市場、降低風險。

國發會並表示，因應美中貿易紛爭、大陸投資環境惡化，廠商加速供應鏈全球布局，台灣近年赴大陸投資占比明顯下滑，從2015年度的50.1%下滑到2023年（1-11月）的占年度對外投資的11.5%，而對美、對新南向國家投資增加，對東協國家占比已超越大陸、2023年達到19.3%，顯見台灣以落實全球布局、多元布局有成。

國發會 新南向政策

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