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保瑞將出席摩根大通健康照護年會 今年將新增業績貢獻

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）今（2）日公告，將在9日受邀參加2024年第42屆摩根大通健康照護年會（J.P. Morgan Healthcare Conference），並在年會中向全世界介紹保瑞未來營運，並將在論壇期間與國際投資人進行一對一的會議交流。

保瑞表示，J.P. Morgan Healthcare Conference為全球生技醫藥領域規模最大，也是全球投資機構法人最重視的年度盛會，每年皆在美國舊金山於1月上旬舉辦為期一周的產業交流，對於當年度生醫產業的發展趨勢與投資亮點極具指標意義。

在業務進度上，保瑞集團繼2022年度營收首度衝破百億大關後、2023年度將繳出營收成長逾三成的歷史佳績。兩大事業體在2024年也有多項成長動能蓄勢待發。在全球CDMO業務上，過去兩年陸續簽訂的新客戶、開發的新專案，將於今年起陸續開花結果。加拿大廠預計在今年內將協助客戶在國際市場上市至少五項以上的新產品，同時也計畫於2024年間投資超過千萬的資本支出翻新購置部分產線，以滿足客戶持續不斷的新產品開發與商業量產需求，持續強化保瑞集團成為在全球CDMO產業鏈中的國際品牌認同。

全球銷售業務上，今年除了現有產品Dexlansoprazole (DLS)在美國市佔持續穩定領先、2023年間陸續在美國市場上市的八項產品，包含收購的六張品牌藥證，將在今年有全年度的完整營收及獲利的貢獻外；保瑞的業務開發團隊更在2023年底前與數家亞洲區合作夥伴接續簽訂三項美國市場產品「獨家」代理協議，另有五項產品協議簽署中，兩項產品合作協商中，全數合作產品將透過旗下子公司安成藥業在美國現有之銷售平台獨家銷售。

在前述協議已經簽署完成的三項產品中，有兩項為市場潛力高且具進入門檻的針劑產品；依據最近期的市調機構IQVIA統計資料，這兩項產品在全美市場的年營業額近20億美元，目前這兩項產品已由合作夥伴提交美國食品藥物管理局（FDA）藥證申請中，且其中一項產品已於日前通過美國FDA藥證核准前之實地查核，如順利於2024年間取證，將為保瑞集團全球銷售業務再添成長動能。

2024 美國 保瑞

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