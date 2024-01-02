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選戰倒數 上班族最期盼的政見：調薪、增幅利、縮工時

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

總統與立委選舉進入倒數階段，上班族最希望候選人們能提出哪些政見？根據yes123求職網今（2）日公布的調查顯示，在可複選狀況下，若能向候選人當面反映，勞工對目前職場環境「最不滿意」的地方，主要依序為：「薪資水準」(77.9%)、「員工福利」(52.4%)、「工時長短」(45.6%)，以及「退休金制度」(39.4%)、「請休假制度」(32.1%)。

至於其他期盼補強的勞動政見面向，則還有：「工作機會多寡」(31.3%)、「勞工保險」(30.4%)、「找到一份工作的速度」(26.9%)，以及「學以致用的程度」(26.1%)、「工作安全」(25.1%)。

此外，根據yes123求職網調查也發現，回顧整個職涯，由於忙於公事、工作，有35.2%的上班族透露，曾經因此「無法或忘記」去投票。不過若以「企業角度」來看，也有高達68.1%的公司表示，願意實施「提前返鄉投票假」。

針對2024年1月13日的「總統與立委選舉」，詢問勞工目前投票意願，仍有25.7%表示，「尚未確定投票與否」。這也代表74.3%屬於「確定會去投票」，而且又分成：47.9%屬於「有明確人選」；26.4%屬於「尚未有明確人選」。

甚至還有兩成二的人坦言，等待元月份「總統與立委選舉結果」出爐後，其實「會影響」自己的「職場計畫」。相較之下，在「元月份大選」過後，也有17.7%企業指出，「選舉結果」會影響公司未來的招募規劃。

上述「勞資雙方看大選調查」，是由yes123求職網於2023年12月14日到12月27日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上、已畢業或退伍(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,400份，信心水準為95%，誤差值為正負2.62%。至於企業有效問卷共1,034份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。

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