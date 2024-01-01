提前報喜！勞動基金前11月大賺6,067億元、收益率10.82%雙雙創高
元旦開年，勞動基金獲利大豐收。勞動基金運用局提前於今（1）日發布勞動基金最新績效，隨著台美股市強彈，截至2023年11月底勞動基金收益數達6,067億元，收益率10.82%，雙雙創下自勞動基金運用局成立以來的新高紀錄，也就是績效最好的一年。
其中，外界最關注的勞保基金截至2023年11月底收益數為938億元，收益率12.31%，亦雙雙創下歷年新高紀錄。勞動部更預告，勞保基金2023年全年投資收益可望超過1,000億元。
勞動部強調，長期來看，勞動基金自2014年2月17日成立至2023年11月底止，收益數共計1兆9,244億元，累計收益率49%，年化收益率5%。其中勞保基金自1995年勞健保分隸以來至2023年11月底止，累計收益數6,210億元，且收益數已全數挹注勞保基金，短期及長期投資績效實屬穩健。
勞動基金運用局依慣例預訂於明日發布勞動基金截至2023年11月底最新績效，但因勞保基金表現成為總統大選關注議題，今日副總統侯選人辯論會上，國民黨副總統侯選人趙少康交叉詰問時點名勞保基金是很大問題，認為應提高勞保基金管理收益。對此，勞動部今晚提出勞動基金及勞保基金最新績效，強調勞保基金短期及長期投資績效實屬穩健。
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