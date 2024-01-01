2024景氣不確定性 基礎建設產業不受景氣影響獲利佳

展望2024年，富蘭克林華美投信認為，市場對於今年展望持正面樂觀態度，然而放眼望去，全球各國政府無不加速科技等基礎建設的布局，以利增強競爭力，而據過去資料統計，基礎建設產業獲利性佳，目前估值低、相對便宜，建議不妨納入新一年資產配置考量。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金擬任經理人陳美君表示，根據彭博資料顯示，過去五年，S&P全球基礎建設股價指數每股盈餘(含預估)，獲利是年年增加，並且目前的評價面估值仍偏低，本益比為15倍，仍低於過去10年平均21倍的數字，顯示相關產業目前股價相對便宜，值得入手。

就目前物價來看，陳美君分析，先前2020受到Covid-19疫情影響，全球塞港造成運輸成本大幅增加，轉嫁到不斷上漲的物價成本，使得通貨膨脹惡化情況相對嚴重，美國採取積極升息的政策，期望打壓通膨漸漸獲得結果，而投資人也可以利用基礎建設這類股票的投資，對應不斷上漲的物價壓力。

陳美君也進一步強調，這檔即將於1月22日起IPO的富蘭克林華美全球基礎建設收益基金，操作策略將以相對穩健的方式，積極地參與世界局勢變化所帶來的機會，投資方向包括大家所熟知的幾項如:1.中美對抗帶來供應鏈轉移，2.ESG趨勢下所需要綠能及配套措施，3.數位轉型與AI變革所需的設施，4.並且能幫助投資人對抗通膨避免資產縮水等方向。

另外，陳美君表示，基礎建設穩健成長的特性，根據歷史數據回測，投資時間越長，投資勝率越高，適合投資者做長期持有；這個特性只能應用於供需情況穩定，且不會被技術顛覆的產業。舉例：之前熱度很高的2006年瘋買綠能、2007年瘋買原物料(commodity)來說，其實都是景氣循環股，這2種產業多空循環明顯，要拿來做長期投資並沒有辦法取得較穩定的投資貢獻。但是，若以基礎建設產業特性來看，這產業競爭屬於寡占或是獨佔居多，需求面多為民生必需品，水電瓦斯等，較適合投資者長期持有。

展望2024年，富蘭克林華美投信即建議，第1季可利用具有較穩定現金流的「新基礎建設」投資概念，以增加投資組合的穩定度，由於基礎建設產業股票進可攻、退可守，積極的投資人不妨搭配AI新科技主題基金，而穩健的投資人則可彈性搭配多重收益資產、投資級債券或非投資級債基金等，建立一個槓鈴式平衡的資產配置，以打造2024第一季全新投資策略，持續提升個人理財投資的勝率。

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