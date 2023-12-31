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ECFA早收關稅優惠若中止 經長：加強輔導工具機產業

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長王美花接受「數字台灣」主持人謝金河專訪時表示，大陸若中止ECFA早收清單的關稅優惠，政府會加大輔導力度，必要時會有更多經費協助升級轉型。圖／本報資料照片
經濟部長王美花接受「數字台灣」主持人謝金河專訪時表示，大陸若中止ECFA早收清單的關稅優惠，政府會加大輔導力度，必要時會有更多經費協助升級轉型。圖／本報資料照片

經濟部王美花接受「數字台灣」主持人謝金河專訪，強調台積電頻頻到國外投資並不會掏空台灣，而是延伸台灣國力，先進製程留在台灣，是根留台灣，如台積電到亞歷桑納設廠，是美國總統拜登親自出席，日本也非常歡迎，因此台積電也加強台灣與外國有更深的合作關係。

而對於近期ECFA的爭議，王美花表示，政府一貫態度是不挑釁，而大陸從疫情到現在復甦速度不如預期，外資也陸續撤出，看起來情況很險峻，因此台灣廠商轉型升級，產品差異化是必要的，經濟部也積極與石化產業開會討論。

王美花也說，對台灣來說，要製造哪些產品才不容易被大陸取代，例如半導體，或是AI相關產業，這近期資通訊產品成長快速的原因，這也是台灣的利基。

王美花表示，各國對於大陸投資，現在都講求去風險，但卻相當歡迎台灣前往投資，證明台灣與大陸已經是不同的。

而大陸中止ECFA早收清單中12項石化產品關稅優惠，外界擔憂會波及到其他如工具機、紡織產業，王美花則說，工具機產業一定要照顧好，如果受到影響，會加大輔導力度，必要時會有更多經費協助升級轉型。

台積電 ECFA 王美花 經濟部

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