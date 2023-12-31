風光再發威！2023年最後一天 滲透率達35.45%創歷史新高

在2023年最後一天，再生能源持續發威，台電表示，今（31）日12時31分風光滲透率達35.45%，突破歷史新高，相當於每3度電就有1度是潔淨綠電。再生能源不僅成為供電要角，也讓抽蓄機組在白天有餘裕進行儲能，同時更讓火力發電維持「半蹲」減少發電，進一步降低排放，再生能源風光上場，優化空污季電力調度模式。

台電指出，目前電力調度皆以再生能源優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣等機組便可以減少發電。今日中午時段太陽光電維持在600萬瓩左右、風力發電維持在180萬瓩左右，風光合計大於燃煤總發電量，中火整廠發電機組維持在180萬瓩左右，相當於只運轉中火裝置容量的三分之一。隨著再生能源間歇變動時，再以升載快速的燃氣機組快速調度因應，證明再生能源已成為擴大減煤的重要助力。

台電進一步指出，再生能源佔比提高也逐步改變調度模式。過去，抽蓄機組需要在白天和夜尖峰時段大量放水發電，如今白天有再生能源加持，抽蓄機組也隨之受惠，連中午最高用電尖峰時都有餘裕抽水存電，將電力轉移集中於夜尖峰使用。新的調度模式透過水力儲能機制，妥善利用再生能源及克服間歇特性，對穩定供電非常有幫助。

台電表示，今年在政府與民間全力推動下，風光發電持續快速成長，回望在2022年年末時，風光瞬時發電才突破600萬瓩、滲透率佔兩成的門檻，經歷一年之後，在2023年風光瞬時發電有時已可突破800萬瓩，也多次滲透率突破三成。積極發展再生能源已是共識，近年來政府、民間與台電戮力投入綠電設施建置，成果已逐漸展現並持續成長，期待新的一年繼續締造「風光聯手」綠能發電佳績。

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