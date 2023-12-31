快訊

「4症狀中1」恐非普通感冒！ 兒科醫警告：嚴重須進加護病房

柯文哲諷賴清德辯論越講越糟糕 「蔡總統恐氣到要吃普拿疼」

風光再發威！2023年最後一天 滲透率達35.45%創歷史新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

在2023年最後一天，再生能源持續發威，台電表示，今（31）日12時31分風光滲透率達35.45%，突破歷史新高，相當於每3度電就有1度是潔淨綠電。再生能源不僅成為供電要角，也讓抽蓄機組在白天有餘裕進行儲能，同時更讓火力發電維持「半蹲」減少發電，進一步降低排放，再生能源風光上場，優化空污季電力調度模式。

台電指出，目前電力調度皆以再生能源優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣等機組便可以減少發電。今日中午時段太陽光電維持在600萬瓩左右、風力發電維持在180萬瓩左右，風光合計大於燃煤總發電量，中火整廠發電機組維持在180萬瓩左右，相當於只運轉中火裝置容量的三分之一。隨著再生能源間歇變動時，再以升載快速的燃氣機組快速調度因應，證明再生能源已成為擴大減煤的重要助力。

台電進一步指出，再生能源佔比提高也逐步改變調度模式。過去，抽蓄機組需要在白天和夜尖峰時段大量放水發電，如今白天有再生能源加持，抽蓄機組也隨之受惠，連中午最高用電尖峰時都有餘裕抽水存電，將電力轉移集中於夜尖峰使用。新的調度模式透過水力儲能機制，妥善利用再生能源及克服間歇特性，對穩定供電非常有幫助。

台電表示，今年在政府與民間全力推動下，風光發電持續快速成長，回望在2022年年末時，風光瞬時發電才突破600萬瓩、滲透率佔兩成的門檻，經歷一年之後，在2023年風光瞬時發電有時已可突破800萬瓩，也多次滲透率突破三成。積極發展再生能源已是共識，近年來政府、民間與台電戮力投入綠電設施建置，成果已逐漸展現並持續成長，期待新的一年繼續締造「風光聯手」綠能發電佳績。

再生能源 太陽光電 台電

延伸閱讀

總統辯論會查核報告曝光！賴清德喊蔡政府還債9千億有誤 侯柯被指隱藏關鍵

梁啟源預言明後年缺電 經部：每年提缺電論又來了

回擊經濟部核一乾貯「卡關說」 新北市府：不要捏造會勘結論

環團批中火世界第一髒燃煤電廠 籲再生能源取代

相關新聞

12月物價漲幅可望趨緩 預期通膨壓力逐步降低

行政院主計總處將於2024年1月5日公布12月物價調查結果，預期在天候相對較為穩定的情況下，12月物價漲幅可望較11月再...

加油且慢 中油：明天起汽、柴油各降0.1元

台灣中油宣布，明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽...

新台幣之父逝世30周年 嚴家淦為台灣經濟奠基

今年是前總統嚴家淦逝世三十周年，但他最為人熟知的名號是「新台幣之父」，從歷史公文中考據過嚴家淦事蹟的前行政院長陳冲說，嚴...

2024年元旦新制搶先看 碳費開徵、基本工資調漲等

2024年元旦有多項重大經濟新制上路，包括基本工資調漲至月薪27,470元，約有179萬名勞工受惠，時薪漲至183元，約有60萬名勞工受惠；滿64歲才可領全額勞保年金，約有12萬人受影響。

風光發威！每3度電就有1度綠電 台電：滲透率35.45%創新高

台電表示，今日12時31分風光滲透率達35.45%創新高，相當於每3度電就有1度是潔淨綠電，再生能源成為供電要角，也讓抽...

汽、柴油明年元旦起各降1角 95無鉛每公升31元

台灣中油今天宣布，國際油價上漲，持續啟動油價雙重平穩機制，2024年元旦凌晨零時起，汽、柴油零售價格每公升各調降新台幣0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。