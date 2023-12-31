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加油且慢 中油：明天起汽、柴油各降0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元。加油站示意圖／本報資料照片
台灣中油宣布，明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元。加油站示意圖／本報資料照片

台灣中油宣布，明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.9元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及0.8元。

台灣中油表示，本週受油輪行經印度洋遭伊朗無人機襲擊及美國通膨降溫影響，導致國際油價上漲，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.14美元，新台幣兌美元匯率升值0.386元，因新臺幣升值幅度較大，國內油價依公式計算跌幅為0.85%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.4元及0.7元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.2元及0.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.5元及0.8元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.1元。

國際油價 中油

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