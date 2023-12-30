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民間投資公共建設 明年6案逾百億
民間投資公共建設熱度不斷，盤點明年有機會簽約的投資案件，財政部促參司表示，有六案民間投資金額都在百億元以上，一案採促參法辦理，另外五案則採大眾捷運法、都更條例等其他法令辦理，其中，以「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」的五百二十億元最大。
展望明年，地方政府推案積極，新北市、高雄市皆已搶先預告，明年將有百億大案上菜。
在促參案方面，新北市即將推出板橋第二運動場體育場用地BOT案，是由政府規畫、民間參與的運動設施，投資金額高達一百五十億元，暫居明年促參最大案。
非採促參法案件中，最大案是新北市的環狀線十四張站暨南機場捷運開發案，民間投資金額達五百二十億元最大。
明年可簽約的投資大案中，新北市多達五案，可望吸引民間高達八百八十億元的投資。
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