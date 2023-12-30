11月製造業景氣 續亮黃藍燈
台經院公布十一月製造業景氣燈號，製造業受到基期偏低、年底節慶資通訊產品需求熱絡，外銷訂單及出口年增率由負轉正，推升需求面指標表現，但因進口年減幅度擴大，加上製造業生產仍呈衰退，整體製造業景氣信號值較上月減○點六九分至十點七一分，持續亮出代表景氣低迷的黃藍燈。
台經院表示，美國、歐元區、中國及日本等地區製造業採購經理人指數仍落在收縮區，顯示全球製造業復甦動能仍不足；國內製造業雖基期低，但半導體設備購置減少、國際農工原料價格走跌，進口年減幅度擴大，影響原物料投入、售價面等指標表現。
整體來看，高利率環境持續影響廠商投入意願，加上地緣政治風險升高，全球主要經濟體製造業表現續呈現疲軟格局。
雖然適逢年底節慶推升資通與視聽產品部分買氣，加上二○二二年同月中國大陸因疫情封控管制，造成比較基期偏低，外銷訂單及出口年增率皆出現由負轉正，推升需求面指標，但資通產品以外的商品買氣仍然低迷，加上製造業生產指標仍呈現衰退，其中，用於生產財生產指標年減幅微幅擴大，至今尚未轉正，顯示製造業供應鏈去化庫存動能仍不足。
展望未來，歐、美國家通膨壓力持續緩解，十二月歐、美央行紛紛在年末政策會議表示利率不變，中國大陸規模以上工業增加值及社會消費品零售年增率表現雖較上月數值轉佳，惟房地產指標仍然疲軟，影響投資表現，加上近來紅海局勢緊張，影響歐亞航班及貿易，運價飆漲、交貨日期拖延等問題，增加全球供應鏈壓力，恐將延長全球製造業復甦時程。
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