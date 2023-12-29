勞動部：《最低工資法》2024年1月1日起施行

勞動部今（29）日表示，《最低工資法》於2023年12月27日經總統公布，行政院並於最短的時間內，核定自2024年1月1日施行，我國正式邁入最低工資審議機制的新紀元。

勞動部表示，本次立法，將最低工資所需參考的社會經濟指標明確入法，並確立最低工資審議會的議事規則及最低工資的核定程序，以穩定明確的調整最低工資。同時，建立行政院不核定最低工資時，最低工資審議會應再召開會議審議的重審機制，消除外界對調整最低工資的不確定感。

此外，也設置跨領域研究小組的先行評估機制，評估最低工資調整後的影響，並依審議指標作成研究報告及調整建議，供最低工資審議會審議參考，使最低工資審議制度更為完善周延。

勞動部強調，在蔡總統的任內，連續八年調漲基本工資，這項保障勞工基本生活的階段性任務已完成。接下來，最低工資接續作為政府保障基層勞工維持生活水準的重要政策，藉由專法的制定，完善審議機制的建構，達成政府穩定明確調整最低工資，撐住勞工及其家庭經濟生活的承諾。

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