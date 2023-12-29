半導體設備減少進口減幅擴大 台經院11月製造業景氣燈續亮黃藍燈

台經院今天發布11月製造業景氣燈號，製造業受到基期偏低、年底節慶資通訊產品需求熱絡，外銷訂單及出口年增率由負轉正，推升需求面指標表現，但是因半導體設備購置減少及國際農工原料價格走跌，進口年減幅度擴大，加上製造業生產仍呈衰退，廠商看壞未來半年景氣較上月增加，拖累經營面表現，整體製造業景氣信號值較上月減0.69分至10.71分，持續亮出代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院表示，美國、歐元區、中國及日本等地區製造業採購經理人指數仍落在收縮區，顯示全球製造業復甦動能依然不足。國內製造業雖然基期低，且年底節慶帶動資通及視聽產品需求熱絡，但進口因半導體設備購置減少及國際農工原料價格走跌，進口年減幅度擴大，影響原物料投入、售價面等指標表現。

經營環境指標，11月台股與10月相比，年漲幅略為縮小，加上國內製造業廠商看壞未來半年景氣較上月調查增加，拖累整體經營環境面指標表現，11月製造業景氣分數下跌至10.71分，燈號續亮黃藍燈。

就細部產業來看，金屬製品業方面，雖然航太扣件及電動車零組件等需求增溫，但歐美及中國客戶消費動能未明顯回溫，影響外銷接單及出貨表現，抵銷部分需求面指標表現，部分消費性電子產品及工業電腦等生產減少，使得金屬製品生產指標續呈衰退，衝擊原物料投入面指標表現，加上金屬製品業廠商看壞當月景氣表現明顯增加，11月該產業景氣由代表景氣持平的綠燈轉為代表低迷的黃藍燈。

電腦、電子產品及光學製品業方面，AI及雲端服務需求增加及手機新機訂單加持，帶動伺服器及顯示卡等生產、出口等指標上揚，但聲控等音訊產品及電視、安控等需求持續不振，引申性進口由正轉負，加上產業業者看壞當月景氣表現增加，影響經營環境面指標表現，11月該產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。

整體來看，高利率環境持續影響廠商投入意願，加上地緣政治風險升高，全球主要經濟體製造業表現續呈現疲軟格局，雖然適逢年底節慶推升資通與視聽產品部分買氣，加上2022年同月中國大陸因疫情封控管制，造成比較基期偏低，外銷訂單及出口年增率皆出現由負轉正，推升需求面指標，但資通產品以外的商品買氣仍然低迷，致進口年增率反而出現由正轉負，加上製造業生產指標仍呈現衰退，其中用於生產財生產指標年減幅微幅擴大，至今尚未轉正，顯示製造業供應鏈去化庫存動能仍不足。因此11月製造業景氣信號值回跌，仍維持在低迷的黃藍燈。

展望未來，美歐國家通膨壓力持續緩解，12月歐美央行紛紛在年末政策會議表示維持利率不變，而中國大陸規模以上工業增加值及社會消費品零售年增率表現較上月數值轉佳，惟房地產指標仍然疲軟，影響投資表現，加上近來紅海局勢緊張，影響歐亞航班及貿易，運價飆漲、交貨日期拖延等增加全球供應鏈壓力，可能延長全球製造業復甦的時程，相關變因仍需密切觀察後續發展。

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