2024總統候選人關切國內景氣狀況 國發會三點回應

電商CEO的日常就像一點五倍速加快播放的影像，不停地與時間賽跑。在接受《理財周刊》專訪前，瑪菲司剛完成電視台的採訪，她沒有空擋休息，只用片刻時間轉換情緒，便開始接受記者對她人生、事業、生活的各種拷問。

2023-12-29 06:00