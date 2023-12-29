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2024總統候選人關切國內景氣狀況 國發會三點回應

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對2024總統候選人第三場電視政見發表會，關切國內景氣狀況，國發會做出三點回應，表示國內景氣持續好轉。

三點回應如下：

1.今(2023)年以來，受全球終端需求疲弱與產業鏈庫存去化影響，國內景氣燈號出現藍燈，但下半年起呈現逐漸回升趨勢，9、11月景氣燈號已轉呈黃藍燈，11月更增加至20分，為2022年9月以來最高，反映國內景氣持續好轉。

2.近期國內多項指標逐漸改善，包括11月出口、外銷訂單、批發業營業額轉呈正成長，顯示外貿動能逐漸回升；加上零售及餐飲業持續熱絡、台股攀升，失業率續降等，內需動能亦屬穩健。

3.展望未來，國際機構普遍預測明年全球貿易量將回升，加上AI等新興商機應用持續擴增，將挹注我國出口動能。10月以來國內外主要機構預測我國明年經濟成長率將逾3%，可望優於今年表現。

景氣燈號 2024

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