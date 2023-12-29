聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃志芳：明年經濟有3變數

聯合報／ 記者林海黃淑惠／台北報導

外貿協會董事長黃志芳昨天表示，二○二四年全球總體經貿情勢充滿高度不確定性，他認為有三大變數，包括美中冷戰格局、俄烏戰爭和以哈衝突持續，另外是通膨疑慮、降息時間點等；此外，人工智慧（ＡＩ）也將成為國家與企業競爭的決戰點。

此外，黃志芳宣布貿協明年首季將推出TAITRA貿易指數。他說，「在廿一世紀，數據就是黃金」，貿協每年全球有三百多場活動、卅萬家國內供應商資訊、以及廿萬筆海外買主資料，透過ＡＩ整理和分析，可提供具有實戰、商業參考價值的資料，與其他經貿研究機構據發布數據有所不同。至於發布形式，黃志芳表示，有些可能採取每個月、或每半年發布，有些則滾動式調整，未來仍以服務性質為主，但考慮永續營運，仍希望形成新的商業模式，以創造收益。

外貿協會昨舉辦年度記者會，宣布明年度新計畫。黃志芳說，明年將於越南、印尼及印度辦理「台灣形象展」，並計畫首度前往歐洲辦理「台灣形象展」，鎖定綠色科技、智慧技術等當前趨勢產業，協助台商搶攻全球供應鏈移轉商機。

黃志芳表示，明年仍仍面臨三大變數。他說，地緣政治影響持續，美中冷戰格局未變，俄烏、以哈衝突短期難解；其次是降息和通膨不確定性，因此要關注強美元、弱人民幣的效應；最後則是ＡＩ將成為國家與企業競爭的決戰點，但台灣受惠ＡＩ需求暢旺，第四季出口已出現曙光，儘管世界黑天鵝、灰犀牛環伺，但ＡＩ等新興科技應用將成台灣必須把握的良機。

黃志芳 通膨 冷戰

延伸閱讀

男想買ETF剛掛牌的有賺頭嗎？ 網勸：買全股票就好

Fed明年降息信心轉強股債雙嗨 全球景氣硬著陸風險減弱

俄烏戰爭還在打…莫斯科名流辦裸體夜店趴 遭批「活在不同世界」

群益投顧1月財富管理月報：美元指數在100-106區間震盪

相關新聞

黃志芳：明年經濟有3變數

外貿協會董事長黃志芳昨天表示，二○二四年全球總體經貿情勢充滿高度不確定性，他認為有三大變數，包括美中冷戰格局、俄烏戰爭和...

新北控經濟部未出席核一乾貯會勘 台電出示公文澄清

新北市府指控經濟部未出席核一乾貯會勘，台電今天出示公文澄清，新北市發文給台電僅副知經濟部，屬於知會性質，內文為「請貴公司...

113年元旦起適用！台韓所得稅協定生效 成我第35個生效所得稅協定

財政部今（28）日公布，台韓所得稅協定12月27日生效，明（113）年1月1日起適用，成為我國第35個生效的所得稅協定，...

壯世代就業獎勵計畫 勞動部：完成法制後儘速發布

勞動部擬發就業獎勵鼓勵55歲以上依法退休者就再就業貢獻長才，但遭質疑是空頭支票，勞動部今天說，正參考現行各項措施及評估政...

環境部訂定環評審查廢棄物處理原則 共三大重點

環境部今（28）日發布環評審查廢棄物處理設施設置處理原則，供環評委員在審查時參考，包含適用對象及時機、區內處理為原則、須...

國發基金助攻數位健康產業 總投資額近260億元

台灣在少子化、高齡化夾擊之下，健康產業發展備受重視。國發會主委龔明鑫今天表示，政府將持續透過各計畫與投資，給予數位健康產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。