黃志芳：明年經濟有3變數

外貿協會董事長黃志芳昨天表示，二○二四年全球總體經貿情勢充滿高度不確定性，他認為有三大變數，包括美中冷戰格局、俄烏戰爭和以哈衝突持續，另外是通膨疑慮、降息時間點等；此外，人工智慧（ＡＩ）也將成為國家與企業競爭的決戰點。

此外，黃志芳宣布貿協明年首季將推出TAITRA貿易指數。他說，「在廿一世紀，數據就是黃金」，貿協每年全球有三百多場活動、卅萬家國內供應商資訊、以及廿萬筆海外買主資料，透過ＡＩ整理和分析，可提供具有實戰、商業參考價值的資料，與其他經貿研究機構據發布數據有所不同。至於發布形式，黃志芳表示，有些可能採取每個月、或每半年發布，有些則滾動式調整，未來仍以服務性質為主，但考慮永續營運，仍希望形成新的商業模式，以創造收益。

外貿協會昨舉辦年度記者會，宣布明年度新計畫。黃志芳說，明年將於越南、印尼及印度辦理「台灣形象展」，並計畫首度前往歐洲辦理「台灣形象展」，鎖定綠色科技、智慧技術等當前趨勢產業，協助台商搶攻全球供應鏈移轉商機。

黃志芳表示，明年仍仍面臨三大變數。他說，地緣政治影響持續，美中冷戰格局未變，俄烏、以哈衝突短期難解；其次是降息和通膨不確定性，因此要關注強美元、弱人民幣的效應；最後則是ＡＩ將成為國家與企業競爭的決戰點，但台灣受惠ＡＩ需求暢旺，第四季出口已出現曙光，儘管世界黑天鵝、灰犀牛環伺，但ＡＩ等新興科技應用將成台灣必須把握的良機。