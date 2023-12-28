推動社宅AI智慧營建！中市府與逢甲大學簽定合作意向書

公共工程興建目前面臨營建業的缺工問題，台中市政府今(28)日與逢甲大學及邏數公司，簽署「智慧營建之AI現場施工機器人」合作意向書，將共同促成台中好宅施工作業邁向AI新技術，加速營建產業轉型升級，強化AI人工智慧產、官、學的人才的培育，解決營建業缺工和勞動安全的問題。

今天的簽約儀式，由台中市政府都市發展局長李正偉，與逢甲大學副校長黎淑婷及邏數公司負責人盛郁庭共同主持。

都發局說明，逢甲大學ROSO機器人建造實驗室積極推動「智慧營建」，透過整合當今最先進的科技技術，包括AI運算技術、機器人模擬與控制技術。

其中，「智慧營建之AI現場施工機器人-噴塗作業計畫」獲得國科會肯定，並成立新創公司邏數公司，積極推動產學合作，進行人才交流培育及技術研發等。

李正偉表示，近年來台中市積極推動社會住宅建設，第一階段已完成了5,000戶目標，而第二階段的目標是在明年興辦1萬戶社會住宅，目前市府全力推展當中。

然而因疫情的影響、建築物料價格的上升、勞動力和原物料的短缺等問題，都對營建產業帶來嚴重的挑戰，希望藉由合作計畫的導入提升施工效率及品質。

李正偉指出，合作計畫的目標不僅在於技術的創新，更是為了解決台灣營建產業所面臨的勞力短缺、技術斷層和高齡化等問題。

他也期望ROSO機器人建造實驗室，透過營建機器人和運算設計，重新塑造台灣營建產業的未來，開啟社會住宅智慧營建的新時代。