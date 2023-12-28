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科技產業園區今年投資金額逾410億元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

經濟部產業園區管理局(簡稱園管局)所轄10個科技產業園區，透過產業群聚吸引關聯產業進駐，並結合外部資源引進優質廠商入區投資，今年投資金額逾410億元。園管局表示，為因應臺商回流、滿足5G、AIoT及半導體產業需求，將持續擴充產業空間，推動屏東園區擴區、高雄軟體園區二期及楠梓第三園區開發計畫，以增加投資動能。

園管局12月份提報投資審查小組核准通過5家企業進駐，包括台灣三軸科技投資2.77億元，遷入臺中港科技產業園區營運；久舜營造進駐臺中軟體園區；艾倫安柏投資、京鑫企業、競榮實業等3家公司進駐高雄軟體園區，以上4件投資案投資金額逾1.1億元，預計在臺中及高雄地區創造105個工作機會。

台灣三軸公司設立於95年，將於臺中港園區自建廠房成立企業總部營運，該公司專業於雷射技術領域，主力研發、生產及銷售各類型的雷射設備，包括小功率雷射切割雕刻機、雷射打標雕刻機、雷射焊接及清洗設備以及大功率光纖金屬雷射切割機；公司持續進行技術創新和產品研發，結合獨特的設計美學，致力於提供更快速、更精準的雷射加工設備，滿足各產業客戶的高端需求。

申請進駐臺中及高雄軟體園區廠商計4家，久舜公司從事室內及建築設計、規劃、顧問服務，導入BIM（建築資訊模型）創新設計技術、艾倫安柏公司提供企業空間、技術、資金、管理諮詢等服務、京鑫公司自行開發多國食品B2C電商交易平臺，整合金流與物流服務，另競榮公司從事室內設計電子商務平臺研發及維護等服務，上開廠商進駐預期能為軟體園區增加更多技術創新及研發動能。

園管局強調，科技產業園區提供人才培育、企業節能減碳諮詢、診斷，輔導企業方案，歡迎業界踴躍進駐投資科技產業園區，以搶占獲利商機！

軟體

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