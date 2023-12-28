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行政院會今通過經濟部產業補助 出口貸放擴大至70億

經濟日報／ 記者苗珮瑩／即時報導

行政院會今通過經濟部受景氣影響產業政府補助，在資金融通方面，推動企業貸款還本期限展延、投資台灣三大方案貸款期限展延以及疫後振興專案貸款持續受理等3項措施，此外，出口拓銷擴大力道，出口貸放金額擴大至70億元。

電價方面，台電已增訂新時間電價方案，將離峰時間拉長至18小時，同時加大尖離峰價差，該方案自今年11月1日起實施，可解決離峰時間不連續的問題，滿足產業需求。另外針對上半年用電衰退10%以上的製造業，也提供相對應優惠，只要用戶申請降低契約容量，並於2年內辦理恢復，自今年1月1日起至明年12月31日期間之供電設備維持費，打2折優惠收費。

此外，經濟部加大支持力道，推動產業及中小企業朝低碳化與智慧化升級轉型，明年度再加碼新台幣20億元協助業者拓展國際市場，提高參展補助金額並加強貿易金融支援，海外參展每攤補助提高至9萬，設立國家形象館補助提高至300至500萬元，出口貸放金額擴大至70億元。

電價 經濟部 新台幣

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