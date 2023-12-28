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勞部助攻中高齡勞工就業 雇主、勞工都可領獎勵

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動力發展署今（28）日表示，鼓勵雇主僱用中高齡及高齡勞工，提供雇主「僱用獎助」。本報資料照
勞動力發展署今（28）日表示，鼓勵雇主僱用中高齡及高齡勞工，提供雇主「僱用獎助」。本報資料照

迎接壯世代浪潮，勞動力發展署今（28）日表示，鼓勵雇主僱用中高齡及高齡勞工，提供雇主「僱用獎助」，並為協助中高齡及高齡勞工再就業投入專案缺工職缺工作，提供勞工「專案缺工就業獎勵」，雇主、勞工都有獎勵。

發展署為了鼓勵企業提供更多工作機會給45歲以上的（中）高齡失業勞工，雇主只要僱用經公立就業服務機構推介失業期間連續達30日以上的（中）高齡者，每僱用1名每月分別發給雇主「僱用獎助」1.3萬元（中高齡者）、1.5萬元（高齡者），最長12個月。雇主除了可以補充人力、找到合適的員工，也因為提供（中）高齡者工作機會而獲得補助、減輕負擔。

另外，雇主有人力需求除聘僱（中）高齡者失業勞工有獎勵，也可以選擇繼續僱用原事業單位內屆齡65歲的在職勞工，於繼續僱用期間滿6個月，自僱用第1個月起，依人數每人每月補助雇主1.3萬元且一次發給6個月的「繼續僱用補助」；第7個月起每月補助提高至1.5萬元，按季核發補助12個月，前後共可補助18個月。不僅雇主留用已有技術的勞工，也讓有豐富工作經驗及人生智慧的狀世代勞工，可以在職場繼續發揮所長。所以發展署鼓勵雇主在各行各業缺工搶人才之際，可以多多活化運用人力資源，就不愁人力！

此外，勞動力發展署為協助有意願重回職場再就業的中高齡及高齡勞工，同時協助疫後缺工產業人力補實，自112年5月起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，其中針對45歲以上的失業勞工，只要經公立就業服務機構推介至旅宿業、餐飲業與航空站地勤業等3大疫後缺工產業的專案職缺就業，除了領薪水，還可以領專案缺工就業獎勵，每人每月1萬元，特定地區還會每月再加碼3,000元，最長發給12個月！如工作地點位於公告特定地區，每月還可以再加碼最高3,000元。

發展署提醒雇主和（中）高齡勞工朋友，現在正是各行業缺工搶人才的時刻，歡迎多多運用發展署提供的資源。雇主可以到「台灣就業通」刊登求才職缺；45歲以上的失業勞工朋友們，則可踴躍投入旅宿業、餐飲業及航空站地勤業等專案缺工職缺。以上措施相關資訊都可分別查詢發展署官網的業務專區/雇主相關補助/僱用獎助（https://gov.tw/Vje）、/中高齡及高齡者就業服務/協助在職者繼續僱用（https://gov.tw/qBz）、/就業相關補助/專案缺工就業獎勵（https://gov.tw/FWZ），也可就近洽詢各公立就業服務機構，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供服務。

中高齡 失業

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