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缺工仍嚴重！工業、服務業有23萬空缺 職缺率比去年增加

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
圖為服務業示意圖。圖／聯合報系資料照
圖為服務業示意圖。圖／聯合報系資料照

住宿餐飲業、批發零售業還是很缺人！主計總處27日公布8月職位空缺統計，工業與服務業共有23.7萬職缺，其中批發零售業4.2萬個，比2月增加6600個，製造業雖有7.4萬個，但比2月少3700個，而職缺平均時間為3.9個月，比去年同月少0.2個月。

職缺率比去年增加

主計總處每年2月與8月都會公布職缺調查結果。主計處發布新聞稿表示，隨內需產業持續復甦，廠商僱用人力需求轉呈增加，8月底工業及服務業職缺數23.7萬個，較2月增加 2.1萬個，較上（111）年同月亦增 6400個。職缺率 2.81%，較2月增加 0.24%，較上年同月增加 0.08%。

就行業別職缺數觀察，內需服務業因疫後消費復甦，國旅及休閒活動熱絡，住宿及餐飲業職缺數2.3萬個，較 2 月增加7千個，較上年同月亦增1900個，批發及零售業職缺數4.2萬個，較2月增加 6600個，較上年同月亦增2200個；製造業則受電子終端需求疲軟影響，職缺數7.4萬個較2月減少 3700個，較上年同月亦減3100個。

職缺受景氣影響

主計總處指出，各行業職缺數多與該行業人數規模成正比，以製造業最多，其變動受景氣波動影響較大，例如103年景氣回溫，職缺數年增2.4萬個，104年及111年因下半年景氣低緩，8月職缺數則分別年減2.5萬個及1.3萬個；批發及零售業職缺數次之，主要受國內消費需求影響，惟變動幅度相對平緩。

另外，近10年工業及服務業職缺平均持續時間最長為105年8月之4.5個月，最短為107年、109年及110年8月之3.7個月。本年8月職缺平均持續時間為3.9個月，較上年同月減少0.2個月。

各職類中，基層技術工及勞力工之職缺平均持續時間達4.6個月最長，技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員為4.3個月次之。

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職缺 住宿 餐飲業

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