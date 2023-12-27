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黃藍燈又出現了！國發會發布11月景氣分數大彈跳4分至20分

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
11月景氣對策信號綜合判斷分數一口氣彈跳4分，燈號再次轉為黃藍燈。。圖／聯合報系資料照片
11月景氣對策信號綜合判斷分數一口氣彈跳4分，燈號再次轉為黃藍燈。。圖／聯合報系資料照片

國發會今（27）日發布11月景氣概況，在出口、批發業營業額轉呈正成長，加上零售及餐飲業持續熱絡等因素助攻下，景氣對策信號綜合判斷分數一口氣彈跳4分，燈號再次轉為黃藍燈。

國發會還提到，11月領先指標跌幅也縮小，同時指標則維持上升，顯示國內景氣持續好轉，但仍須關注後續變化。

景氣對策信號 國發會 餐飲業

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